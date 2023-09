(CNN) – El cantautor Sufjan Stevens reveló que está volviendo a aprender a caminar después de que le diagnosticaran el síndrome de Guillain-Barré, un raro trastorno neurológico en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca las células nerviosas.

“El mes pasado me desperté una mañana y no podía caminar. Mis manos, brazos, piernas estaban entumecidos y con hormigueo. No tenía fuerza, sensación ni movilidad”, escribió Stevens en su Tumblr el miércoles por la mañana, y agregó que después de una serie de pruebas en el hospital, se enteró de su diagnóstico.

El músico nominado al Oscar continuó escribiendo durante su hospitalización, en donde pasó dos semanas en una unidad médico-quirúrgica: se sometió a un programa de tratamiento de cinco días y recibió infusiones de inmunohemoglobina para que la enfermedad no se propague a pulmones, corazón y cerebro.

“Da mucho miedo, pero funcionó”, escribió. “Mis médicos hicieron todo lo posible para mantenerme con vida y estabilizar mi condición. Les debo mi vida”.

Riesgos del síndrome de Guillain-Barré

Los casos graves del síndrome de Guillain-Barré pueden causar debilidad muscular que conduce a parálisis, lo que potencialmente puede interferir con la respiración, la presión arterial o la frecuencia cardíaca, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS ).

En el caso de Stevens, la recuperación está en el horizonte, ya que comenzó “fisioterapia intensiva/terapia ocupacional, desarrollo de fuerza, etc. para poner mi cuerpo nuevamente en forma y aprender a caminar nuevamente” después de ingresar a un centro de rehabilitación aguda a principios de este mes.

“Solo estoy en mi segunda semana de rehabilitación, pero todo va muy bien y estoy trabajando muy duro para recuperarme”, escribió. Y agregó: “Estoy comprometido a mejorar, estoy en buenas condiciones, ánimo y estoy rodeado de un gran equipo. ¡Quiero estar bien!”.

Stevens es un cantautor independiente que fue nominado al Oscar en 2018 por su canción original Mystery of Love de la película Call Me By Your Name. Se estaba preparando para lanzar su décimo álbum de estudio, Javelin, que antes de su hospitalización saldría el 6 de octubre,

“Un gran agradecimiento a todos los increíbles cuidadores del mundo que trabajan día y noche para ayudarnos a sanar”, escribió al final de su publicación. “Son santos vivientes”.