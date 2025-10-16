Stranger Things tendrá un gran salto temporal en su quinta y última temporada

Los hermanos Duffer revelaron que la serie retomará la acción 18 meses después de la temporada 4, con un episodio final de alrededor de dos horas.

La serie Stranger Things tendrá un importante salto temporal en su quinta y última temporada. Los hermanos Duffer, creadores de la producción, revelaron a Variety que la narrativa avanzará 18 meses después de los eventos del final de la cuarta temporada.

La trama mostrará a todos los personajes principales reunidos en Hawkins, un pueblo que ahora permanece bajo cuarentena militar.

El tráiler oficial ya anticipaba el enfrentamiento entre los habitantes y la entidad malévola Vecna, con los jóvenes aún afectados por la muerte de Eddie Munson. La producción también presentó a la Dra. Kay, nuevo personaje interpretado por Linda Hamilton.

A couple of NEW updates on #StrangerThings5, according to the Duffer Brothers: – The series finale runs around 2 hours long. – There’s an 18-month time jump from the Season 4 finale. – The story wraps up completely this season, Demogorgons, the Mind Flayer, Vecna, and Hawkins… pic.twitter.com/habEK7WHYv — Stranger Things Spoilers (@SThingsSpoilers) October 15, 2025

Un final extenso

En cuanto al desenlace de la serie, se confirmó que el episodio final durará alrededor de dos horas, lo que promete un cierre sustancial para la aclamada producción. Netflix programó el estreno en dos partes: la primera el 27 de noviembre y la segunda el 26 de diciembre.