“Stranger Things” llega al cine: Netflix confirma estreno del episodio final en la gran pantalla

Los hermanos Duffer destacaron que la función busca ofrecer una experiencia colectiva y resaltar la calidad técnica del esperado final.

La aclamada serie Stranger Things se prepara para estrenar su última temporada, que llegará en tres tandas. Los cuatro primeros episodios se lanzarán el 26 de noviembre, seguidos por tres capítulos el 25 de diciembre, y finalmente, el episodio final que tendrá su estreno en cines, cerrando una década del fenómeno televisivo de Netflix.

Tras semanas de rumores, la plataforma confirmó que el último capítulo, titulado “The Rightside Up”, tendrá una duración de dos horas y contará con una función especial en cines el 31 de diciembre, según informó Variety. La proyección no será exclusiva, sino parte de una experiencia colectiva que busca reunir a los fanáticos para despedir la serie.

Proyección en Cines

En conversación con Variety, los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la producción, explicaron la decisión de llevar el cierre a la pantalla grande. “Sería increíble porque los fans podrían verlo junto a otros fans y experimentar el episodio como algo comunitario”, señalaron.

Matt Duffer añadió que la propuesta también busca destacar la calidad técnica del capítulo: “La gente no puede experimentar el tiempo y el esfuerzo que se dedica al sonido y la imagen cuando lo ve con una calidad reducida. Más que eso, se trata de vivirlo al mismo tiempo con los demás fans”.

Netflix confirmó que la función especial se realizará en más de 350 cines de Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, no se ha informado sobre su proyección en otros países, aunque se espera que la compañía entregue nuevos detalles en las próximas semanas.