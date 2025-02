Solo 8 canciones y recibiendo una Gaviota de mala gana: Así fue el show de The Cult en Viña

Pocos artistas que se han presentado en Viña del Mar han estado tan rodeados de misterio como los británicos de The Cult. Encargados de cerrar la noche anglo, la banda liderada por Ian Atsbury, partió su jornada en el Festival con el pie izquierdo, cuando el frontman tuvo roces con la prensa en su rueda de prensa.

“¿Qué saben realmente sobre la banda o de mí? Esa es una pregunta suave, es una pregunta fácil”, afirmó Astbury, quien ironizó al responder sobre qué podían esperar los fans de su show: “Me verán hacer un sándwich”. El vocalista no se detuvo ahí. Al notar unas flores blancas en la escenografía, las relacionó con la portada de su álbum Hidden City (2016) y desafió a los presentes: “¿Qué álbum tiene lirios en la portada? Estoy poniendo a prueba su conocimiento periodístico”.

Este sentimiento de “poco reconocimiento”, quedó al descubierto cuando la velada culminó abruptamente. Algo que te contamos más adelante.

El corto show

Si bien la voz de Ian Astbury no es la misma con la que se hizo conocido, el artista ha sabido modificar su inflexión para que su puesta en escena no pierda fuerza. Esto se notó bastante en The Rise (2001), la canción con la que abrieron su show, donde el vocalista tuvo un desplante envidiable. Esto también se tradujo al desplante que la banda mostró al tocar uno de sus primeros éxitos, Wild Flower, de su EP homónimo de 1987.

The Cult no solo hizo que los fanáticos recordaran canciones de su catálogo clásico, interpretando Mirror, canción de su álbum de 2022 Under The Midnight Sun, la cual se siente más moderna, pasando a tener más tintes a rock alternativo y bandas como Ghost, destacando el dinamismo característico de una banda experimentada.

“Merecemos una mejor”

Sin embargo, lo que amargó la velada fue que The Cult no volvió al escenario a recibir las Gaviotas que el público comenzó a pedir, cortando su show con tan solo 8 canciones, dejando bastante que desear.

Tras el incómodo momento y un paso por el backstage, el guitarrista Billy Duffy volvió a recibir solo una Gaviota de Plata por parte de Rafael Araneda, diciendo que Ian Astburey se “merecía una mejor”.



Un cierre amargo para la noche anglo de Viña 2025.

Revisa el setlist completo: