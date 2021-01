A las 22 horas del miércoles 20 de enero de 2021, bajo toque de queda, la banda chilena de punk alternativo Slowkiss estrenó su nuevo videoclip de una manera inédita: mediante una proyección en la vía pública.

En un letrero publicitario de la esquina de Loreto con Bellavista, en la comuna de Recoleta, el cuarteto presentó Ballerina, el cuarto single de su álbum Patio 29 (2019). Un larga duración que, tras ver truncada su promoción producto del estallido social y de la pandemia del COVID-19, estrenó este mes de enero su edición en formato CD y cassette.

Por eso, y en alianza con el colectivo @bella.vista2020 (agrupación que desde la cuarentena proyecta consignas en el mencionado letrero), Slowkiss apostó por la originalidad para presentar la canción. Un evento que quedó registrado en la cuenta de Instagram de la banda:

Grabado por la fotógrafa Rocío Aguirre y editado por Cristian Pino, el videoclip cuenta con la particularidad de que es protagonizado por Lucía Montes, la hermana menor de la vocalista y líder de la agrupación, Elisa Montes.

—Ballerina es una canción que le dediqué a mi hermana. Yo me siento muy conectada con ella, siempre voy a sentir que está conmigo y yo con ella, aunque tengamos miles de kilómetros de distancia —explica Elisa a CNN Chile.

Aunque mantiene la sonoridad que cruza todo Patio 29, este último corte resalta por alejarse de la rabia y potencia de sencillos como In Vain o Control y acercarse a lo que Montes califica como “emo”.

—¿Ballerina es una balada?

—Para mí califica de power-ballad. Tiene una onda de hardcore independiente tipo Basement o Title Fight. No es el primer tema que le dedico a mi hermana, pero cuando creamos la música, tenía este groove que yo encontré súper mamón y emo, así que le puse una letra emo también. Para que no todo sea tan en mala en el disco.

Fábula de las dos hermanas

Lucía Montes Arévalo, hermana de Elisa, es bailarina de danza contemporánea. Vive actualmente en Madrid y es la tercera de lo que la líder de Slowkiss define como “nuestra triada de brujas”: su madre, “Lucy” y ella.

—Lucy vive en España, como casi toda mi familia. Las dos somos artistas y cada vez que podemos nos gusta aprovechar de juntar nuestros talentos. Hace tiempo que teníamos la idea de hacer un video juntas. La última vez que fui de visita a mi ciudad natal, Bilbao, nos acompañó nuestra amiga Rocío, que andaba con su cámara. Ahí se nos ocurrió la de grabar en el centro histórico de la ciudad, que por la pandemia estaba completamente vacío” —cuenta Elisa.

—¿Tuvieron complicaciones para grabar?

—Hubo un momento que tuvimos que correr de la policía y nos escondimos entre los callejones. Fue una grabación muy bonita donde también participo otra amiga chilena que apareció esa noche y nos acompañó en el rodaje.

La letra de Ballerina es absolutamente explícita respecto al amor entre dos hermanas. Por lo mismo, la cantante y compositora del tema no perdió la ocasión para mezclar las disciplinas artísticas de ambas en este trabajo audiovisual.

—Nuestra idea era transmitir la sensación de la letra de la canción que es muy sensible, habla de la distancia y de lo abstracto del amor que puede sentirse aunque estemos lejos el uno del otro.

A través de la coreografía, Lucy dialoga con el misterio, la soledad, el movimiento, la fuerza, la incertidumbre, el amor y los sueños —relata la mayor de las Montes Arévalo.

Esta obra encontró, en el contexto de las cuarentenas y las medidas sanitarias por el COVID-19, un nuevo sentido tanto a la música como a las imágenes: tanto la idea del lazo indestructible pese a la lejanía como el sentimiento de creación en medio de las calles vacías de Bilbao.

Desde Madrid, Lucía revela a CNN Chile lo que significó participar de este video: “Mi hermana Elisa siempre ha sido una referente para mí, siempre siguió sus sueños con seguridad y trabajo. Cuando me envío la canción me emocioné muchísimo porque estábamos juntas en la letra, ella me sentía cuando yo bailo y yo la siento cerca con su música. El culmen fue poder grabar el video y por fin empezar a colaborar juntas. Estoy segura que buscaremos más ocasiones para ello”.

—Y para ti, Elisa, ¿qué significa tu hermana Lucía en tu vida?

—Mi hermana es mi compañera del alma de mil aventuras, es la más formalita de la dos, la mejor portada, muy estudiosa, es un ejemplo de perseverancia y de las mejores bailarinas que he visto en mi vida. Una gran inspiración.

