Sinatra Forever en Chile 2025: Entradas, fecha y lugar del show homenaje a Frank Sinatra

Sinatra Forever, protagonizado por el cantante y actor estadounidense Rick Michel, se presentará en Chile este año.

El espectáculo internacional es un homenaje a la trayectoria de Frank Sinatra, fallecido en 1998 (a los 89 años) y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

La presentación, que recorre el cancionero clásico del ídolo estadounidense, incluye temas como My Way, New York, New York y Strangers in the Night.

Michel estará en compañía, además, de una banda en vivo que busca recrear el sonido que convirtió al cantante en leyenda de la música popular a nivel mundial.

Todos los detalles de Sinatra Forever en Chile

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Hora: 21:00 horas

Lugar: Gran Arena Monticello

Entradas: Disponibles desde el jueves 21 de agosto a las 11:00 horas, a través de Ticketmaster y puntos de venta oficiales de Monticello