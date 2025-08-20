Cultura conciertos

Sinatra Forever en Chile 2025: Entradas, fecha y lugar del show homenaje a Frank Sinatra

Por CNN Chile

20.08.2025 / 15:41

Con canciones como My Way, New York, New York y Strangers in the Night, el espectáculo busca revivir la esencia del icónico artista con una interpretación acompañada por banda en vivo.

Sinatra Forever, protagonizado por el cantante y actor estadounidense Rick Michel, se presentará en Chile este año.

El espectáculo internacional es un homenaje a la trayectoria de Frank Sinatra, fallecido en 1998 (a los 89 años) y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

La presentación, que recorre el cancionero clásico del ídolo estadounidense, incluye temas como My Way, New York, New York y Strangers in the Night.

Michel estará en compañía, además, de una banda en vivo que busca recrear el sonido que convirtió al cantante en leyenda de la música popular a nivel mundial.

Todos los detalles de Sinatra Forever en Chile

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025
Hora: 21:00 horas
Lugar: Gran Arena Monticello
Entradas: Disponibles desde el jueves 21 de agosto a las 11:00 horas, a través de Ticketmaster y puntos de venta oficiales de Monticello

