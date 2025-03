Simply Red cierra 6 conciertos en el Movistar Arena con mágica noche: Los éxitos no faltaron

La banda británica llenó el Movistar Arena durante seis noches, ofreciendo un show impecable y emocionando a sus fanáticos con clásicos inolvidables.

Poco pasadas las 8 de la noche, la popular banda británica Simply Red cerraba su seguidilla de conciertos en el Movistar Arena. Desde el martes hasta el pasado domingo 9 de marzo, la agrupación liderada por Mick Huckhall, llenó los asientos del recinto capitalino, haciendo vibrar a sus fanáticos chilenos con veladas especiales que conmemoraron sus 40 años de carrera.

Y a pesar de que muchos creerían que luego de 5 noches seguidas el elenco de músicos de primera que conforma el acto de Soft Pop Soul estaría cansado, nada estuvo más lejos de la realidad. Sin telonero que los presidiera y un poco más temprano que en otras jornadas, Simply Red brilló sobre el escenario en una fecha significativa: el cumpleaños del saxofonista Ian Kirkham, quien se llevó el característico Happy Birthday por parte del público.

Un sonido de primera

La banda de Huckhall mostró el desplante esperable para un acto con una trayectoria tan legendaria como la de Simply Red. La trágica ausencia del bajista Steve Lewinson fue compensada con la presencia de Orefo Orakwue, quien se encargó del instrumento a lo largo de la noche, mostrando un manejo excepcional de las cuatro cuerdas.

La guitarra a cargo de Kenji Suzuki se escuchaba nítida pero no sobrecogedora, y el trabajo de Kevin Robinson en las percusiones y la trompeta, y Roman Roth en la batería fue preciso, enfocado en la sutileza y no la potencia.

Un setlist lleno de clásicos

Si bien desde el Box Dove el volumen se percibía un poco bajo, bastaba con ver a la cancha (con asientos a pesar de que se rumoreaba que el último día los iban a sacar), la galería y el “sector VIP”, para corroborar que la selección de canciones que realizó Simply Red fue la correcta.

Éxitos no faltaron, Huckhall y compañía interpretaron Stars, If You Don’t Know Me By Now (cover de Harold Melvins & The Blue Notes hecho masivo por la banda) y You Make Me Feel Brand New (también un cover). Pero su interpretación de So Beautiful, Sunrise, Something Got Me Started, The Right Thing y muchas más, mostraron un compromiso estable con su fanaticada chilena, que coreo el setlist completo.