Simple Minds regresa a Chile luego de 30 años: Revisa el precio de las entradas

La banda ícono del rock alternativo aterrizará en el país en el marco de su ´Global Tour 2025’.

¡La espera ha terminado! Una de las bandas más emblemáticas de los años ’80, Simple Minds, vuelve a Chile después de tres décadas para ofrecer su anhelado concierto, el próximo 29 de abril de 2025, en Movistar Arena. En esta oportunidad, una de las agrupaciones más prolíficas y referente absoluta del rock alternativo, el pop rock y el post punk, se reencontrará con sus expectantes fanáticos para interpretar en vivo los himnos que han traspasado varias generaciones.

Las entradas para el concierto de Simple Minds, estarán disponibles en preventa desde este jueves 7 de noviembre a las 11:00 horas, con un 20% descuento con todo medio de pago hasta agotar stock del 30% de la capacidad total de entradas disponibles a la venta, a través del sistema PuntoTicket.

La banda de Glasgow, Simple Minds, es una de las más exitosas del Reino Unido, con presencia activa hasta el día de hoy. A lo largo de sus más de 45 años de historia, ha logrado que seis de sus placas lleguen al #1 en diversos países del mundo.

Desde sus inicios, en 1977, sus integrantes captaron el estado de ánimo de la era post-punk, convirtiéndose en una de las agrupaciones más transcendentales de la historia. Desplegando coros entusiastas y atmósferas atronadoras, ha logrado ser la banda sonora de millones de personas, creando una propuesta que ha perdurado en el tiempo exitosamente.

Canciones como “Don’t You (Forget About Me)”, “Alive and Kicking”, “Belfast Child”, “New Gold Dream” y “Mandela Day”, ya son fascinantes clásicos de todos los tiempos, los que han presentado en los estadios más importantes del mundo, incluyendo el icónico Live Aid de 1985 y en tres trascendentales conciertos en honor a Nelson Mandela.

Su más reciente producción es “Direction of the Heart”, de 2022, álbum que logró plasmar la esencia de Simple Minds del pasado con algunos toques del presente, reto que definitivamente lograron con éxito, siendo alabados por la crítica y por sus fanáticos.

No pierdas la oportunidad única de ver en vivo a los icónicos Simple Minds en su regreso a Chile, en un concierto inolvidable que realizarán en el marco de su gira ‘Global Tour 2025’, el 29 de abril de 2025, en Movistar Arena.

Valores:

Tribuna $29.000.- / Valor Preventa $23.200.-

Platea Alta $49.000.- / Valor Preventa $39.200.-

Platea Baja $89.000.- / Valor Preventa $71.200.-

Platea Baja Preferencial $129.000.- / Valor Preventa $103.200.-

Golden $49.000.- / Valor Preventa $39.200.-

Platinum $79.000.- / Valor Preventa $63.200.-

Diamante $99.000.- / Valor Preventa $79.200.-

Primeras Filas Vip Experience $169.000.- / Valor Preventa $135.200.-

Vip Experience incluye estacionamiento (cupos limitados) y acceso a salón vip previo al show, con amenidades de coctelería, venta de merchandising oficial exclusivo y venta de alimentos y bebidas.