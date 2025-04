Simple Minds en el Movistar Arena: Revisa los horarios y descuentos disponibles

Tras tres décadas de ausencia, el icónico grupo británico llegará al Movistar Arena este martes 29 de abril. UPA+ será la banda invitada en la jornada.

La banda británica Simple Minds, una de las principales referencias del rock alternativo de los años 80, se presentará este martes 29 de abril en el Movistar Arena, en el marco de su Global Tour 2025.

Será su primera actuación en Chile después de tres décadas, en un reencuentro esperado por sus seguidores.

Formados en 1977 en Glasgow, Simple Minds consolidó una trayectoria internacional con seis álbumes que alcanzaron el número uno en distintas listas, y éxitos que marcaron a varias generaciones, como Don’t You (Forget About Me), Alive and Kicking, Belfast Child, New Gold Dream y Mandela Day.

Como parte del espectáculo, la banda chilena UPA+ será la encargada de abrir la jornada.

El grupo, que se destacó en los años 80 durante el auge del rock latino, repasará temas emblemáticos de su repertorio como Sueldos, Ella llora y Fotonovelas, entre otros.

Horarios y venta de entradas

La boletería del Movistar Arena abrirá a las 16:00 horas.

Las puertas del recinto se habilitarán a partir de las 18:00 horas.

La presentación de UPA+ comenzará a las 20:00 horas.

El show de Simple Minds iniciará a las 21:00 horas.

Las entradas, en tanto, se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.

Actualmente, existe un 30% de descuento exclusivo para compras realizadas con tarjetas Banco Santander.