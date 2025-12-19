Silvana Estrada anuncia segunda fecha en Chile tras agotar preventa de su primer concierto

La agenda de la artista en Santiago contempla dos funciones consecutivas en marzo próximo. Conoce todos los detalles en esta nota.

La cantautora mexicana Silvana Estrada anunció una segunda presentación en Chile para el 10 de marzo de 2026 en el Teatro Municipal de Santiago, luego de que las entradas para su primera fecha, programada para el 9 de marzo, se agotaran durante el periodo de preventa.

El anuncio se enmarca en la gira internacional Vendrán suaves lluvias, con la que la artista ha realizado presentaciones en Estados Unidos y México durante este año.

En esa misma etapa, Estrada participó en el programa estadounidense Jimmy Kimmel Live, donde interpretó el tema Dime junto a la Filarmónica de Los Ángeles.

El álbum Vendrán suaves lluvias fue incluido por la revista Rolling Stone entre los 100 mejores discos de 2025, ubicándose en el tercer lugar dentro de la categoría de producciones en español o latinoamericanas.

Durante su anterior visita a Chile, Silvana Estrada agotó dos funciones en el Teatro Nescafé de las Artes, situación que se repite con el anuncio de su regreso al país en 2026.

La preventa de entradas para la nueva función comenzará el miércoles 17 de diciembre a las 12:00 horas, exclusiva para quienes se registren previamente en la página web oficial de la artista, donde podrán obtener un código de acceso.

La venta general se habilitará el jueves 18 de diciembre, a través del sistema Ticketpro.

Fechas confirmadas

9 de marzo de 2026: Teatro Municipal de Santiago (agotado)

10 de marzo de 2026: Teatro Municipal de Santiago

Venta de entradas: Ticketpro.cl