La secuela de “Peaky Blinders” tendrá dos temporadas con Cillian Murphy como uno de los productores

La serie tendrá seis capítulos por temporada y se situará en la Gran Bretaña de 1953.

(CNN) – Los fans de Peaky Blinders van a ser doblemente bendecidos.

Netflix anunció este jueves que se realizarán dos temporadas de 6 episodios de una secuela de la exitosa serie del creador del programa, Steven Knight.

Según el gigante del streaming, la historia tiene lugar en Gran Bretaña en 1953.

“Tras ser fuertemente bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, Birmingham está construyendo un futuro mejor con hormigón y acero”, establece la sinopsis, insinuando además que “la carrera por adueñarse del masivo proyecto de reconstrucción de Birmingham se convierte en una competencia brutal de dimensiones míticas”.

“Esta es una ciudad de oportunidades y peligros sin precedentes, con la familia Shelby en su corazón empapado de sangre”, añade la descripción.

Netflix dijo en un comunicado de prensa que la secuela tendrá lugar después de los eventos que se verán en el largometraje Peaky Blinders, que actualmente se encuentra en postproducción y ve a la estrella y ganador del Oscar Cillian Murphy repetir su papel de Tommy Shelby.

Los nuevos programas se filmarán en Digbeth Loc. Studios en Birmingham, y Murphy será uno de los productores ejecutivos del nuevo programa.

Knight expresó su entusiasmo por la nueva serie: “Estoy encantado de anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders”.

“Una vez más, estará ambientado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será una aventura increíble”.