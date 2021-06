La primera semana de julio se estrenará Black Window, la primera película en solitario de la Viuda Negra interpretada por Scarlett Johansson, quien debutó con el personaje hace 11 años, en Iron Man 2.

Una década después de su primera interpretación de Natasha Romanoff, la actriz sinceró en entrevista con Entertainment Weekly que pasó ese mismo tiempo pidiéndole a Marvel Studios que apoyara la producción de una película de la agente secreta de Shield y una de las históricas titulares de la formación de los Avengers.

“Estuve sentada al teléfono cerca de 10 años esperando por la confirmación de Kevin Feige (la cabeza de Marvel Studios), con música de espera por 10 años”, contó la doble nominada al Oscar en 2020 por Jojo Rabbit.

Lee también: “Probablemente me llevará”: Actor de “Friends” padece cáncer de próstata en etapa 4

En la misma línea, relató entre bromas otro episodio sobre la posibilidad de protagonizar su propia cinta con la heroína: “Tengo el recuerdo, porque todos tomamos mucho vino, quizás es una memoria real o una memoria del vino, no estoy segura, pero creo que Kevin Feige lo recuerda también“.

“Estábamos celebrando el tour de prensa de la primera película de The Avengers (2012). Estábamos pasándolo bien y me senté con Feige en la mesa y empezamos a hablar sobre cuáles son las posibilidades de una película en solitario“, recordó la actriz.

“¿Y eso fue, no sé, hace 8 años atrás? Quizás hubiera sido una película muy diferente de la que hicimos ahora“, declaró.

La hipersexualización

En tanto que en entrevista con Collider, Johansson también reflexionó sobre la hipersexualización con la que se lleva a la pantalla a las superheroínas, de las que Black Widow no ha estado alejada.

“Definitivamente ha cambiado y parte del cambio, aunque es difícil decirlo, porque estoy dentro, probablemente también se debe a mí. Tengo 35 años, soy madre y ahora mi vida es diferente. Obviamente 10 años han pasado y tengo un entendimiento diferente de mí misma“, comentó.

La intérprete también compartió que “como mujer estoy en un lugar diferente ahora. Me siento más capaz de perdonarme. Me acepto más. Y todo esto tiene que ver con alejarme de la hipersexualización de mis personajes“.

“Quiero decir que si miramos Iron Man 2, si bien fue divertida de filmar y tuve grandes momentos ahí, el personaje está super sexualizado, ¿verdad?“, lamentó la actriz de Lost in Translation, Ghost World y Under the Skin, entre otras.

Lee también: Steven Spielberg firmó acuerdo con Netflix para producir varias películas al año

En la misma línea, continuó indicando que “realmente hablamos de que ella era un pedazo de algo, una posesión, como un pedazo de trasero. Incluso Tony Stark (el personaje de Jeffrey Downey Jr.) se refiere a ella de esa manera. ‘Yo quiero un poco de eso’, dice”.

“Incluso en un momento él la trata como un ‘pedazo de carne’ y en ese momento realmente se decía como un cumplido. Pero mi forma de pensar era diferente, quizás mi propia valía estaba mediada por comentarios de ese tipo y quizás para muchas mujeres jóvenes”, reflexionó la nominada al Oscar por Marriage Story.

Sin embargo, concluyó que “eso está cambiando y ahora las mujeres jóvenes reciben muchos mejores mensajes. Es increíble poder ser parte de este cambio“.