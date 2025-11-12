Santiago es la cuarta ciudad que más escucha a Dua Lipa a nivel mundial

Dentro de la data que recolectó YouTube destaca que su canción más escuchada en todo el mundo es "Levitating (feat. DaBaby)", que alcanza los 350 millones de reproducciones.

Dua Lipa se presentó este martes 11 de noviembre con su gira “Radical Optimism Tour” y se prepara para reencontrarse nuevamente con sus fanáticos durante un segundo concierto programado este miércoles en las dependencias del Estadio Nacional de Santiago de Chile, antes de seguir de gira alrededor del mundo.

Y no es casualidad que el recinto estuviera repleto. Según datos recolectados a través de los charts de YouTube, Santiago se posiciona como la cuarta ciudad, a nivel mundial, en reproducir su música, sumando más de 25 millones de visualizaciones, detrás de Ciudad de México, Seúl y Bangkok.

Evento que marca la segunda vez de la cantante dentro de este año en Chile, recordando que a principios de 2025, Dua Lipa estuvo recorriendo las calles del centro de Santiago y el desierto de Atacama, a propósito de una campaña para el perfume de la marca YSL.

La instancia estuvo marcada por los fanáticos y la prensa siguiendo cada uno de los pasos de la artista a través de redes sociales, fotografías y videos de ella en su paseo por el territorio nacional.

Las canciones más escuchadas a nivel mundial de Dua Lipa: