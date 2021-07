Una nueva edición de CNN Magazine destacó la reapertura de algunas salas de cine locales, que sorprendieron a los transeúntes y recibieron a público en sus butacas tras un año y medio de ausencia por pandemia. Hoy comenzaron a retomar su funcionamiento, entre estrenos imperdibles y protocolos sanitarios. Además, polémica por el disco de tributos de Metallica con una versión Trap de Wherever I May Roam, firmada por el colombiano J Balvin. Por otro lado, salió a la luz el nuevo disco de Ricardo Arjona, A la antigua; una transmisión por streaming desde la ciudad de la Antigua Guatemala. Solo con la iluminación natural de 5.000 velas y 25 canciones, el artista se presentó ante 150 mil personas de distintas partes del mundo. En total, se estima que un millón y medio ya ha visto la actuación. Por su parte, la banda Coldplay anunció que el próximo 15 de octubre lanzará un nuevo disco bajo el título Music Of The Spirits. En tanto, la cantante norteamericana Miley Cyrus lanzó el esperado video de su single Plastic Hearts, del disco homónimo que fue éxito de ventas a fines del año pasado. En Chile, músicos nacionales se reunieron para pedir el regreso de los conciertos en vivo.