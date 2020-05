La polémica por la “eliminación” de uno de los éxitos de Bad Bunny desde Spotify, “Safaera”, llegó a su fin en la noche de este viernes, con el retorno de la canción a la plataforma.

Todo comenzó en la mañana de este jueves, cuando las redes sociales se encendieron luego que miles de usuarios manifestaran su descontento al notar que la mencionada canción ya no se podía encontrar en el servicio de música digital.

Ante la serie de reclamos que llegaron a la cuenta de Twitter, Spotify Cares, la firma sueca informó la razón de por qué ya no se encuentra esta canción.

“A veces las canciones son temporalmente removidas debido a cambios de licencias. Esperamos que vuelva a estar pronto”, respondió la compañía.

