(CNN) — Sacheen Littlefeather, la actriz y activista nativa americana que hizo historia cuando rechazó el Oscar a Mejor Actor en nombre de Marlon Brando, murió a la edad de 75 años.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció su muerte el lunes en una publicación compartida en Twitter.

El tuit, acompañado de una imagen de la actriz Apache y Yaqui, decía: “Sacheen Littlefeather, activista de los derechos civiles de los nativos americanos que rechazó el Premio de la Academia al Mejor Actor de Marlon Brando en 1973, muere a los 75 años”.

Si bien no se informó de inmediato la causa de la muerte, Littlefeather reveló en una publicación de Facebook en enero del año pasado que tenía metástasis de cáncer de mama.

En agosto pasado, la Academia se disculpó formalmente con Littlefeather por el maltrato que sufrió durante su discurso y en los años siguientes.

“El abuso que soportó debido a esta declaración fue injustificado”, escribió el ex presidente de la Academia, David Rubin, en una carta a Littlefeather. “La carga emocional por la que ha pasado y el costo de su propia carrera en nuestra industria son irreparables. Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que mostró. Por esto, le ofrecemos nuestras más profundas disculpas y nuestra sincera admiración”.

Su discurso se ganó abucheos y aplausos

Cuando Brando ganó el premio al mejor actor por su papel protagónico en El padrino, estuvo ausente. En su lugar, le pidió a Littlefeather, entonces actriz y activista, que asistiera a la ceremonia y que rechazara el premio en su nombre.

Subiendo al escenario en silencio y con calma con un vestido de gamuza, Littlefeather se presentó solemnemente como una mujer apache y presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Americanos.

“(Brando) lamentablemente no puede aceptar este premio tan generoso, y las razones de esto son el trato que la industria cinematográfica da hoy a los indígenas americanos”, dijo ante una mezcla de abucheos y aplausos, haciendo una pausa y pareciendo visiblemente molesta. “Ruego en este momento que no me haya entrometido en esta noche, y que, en el futuro, nuestros corazones y nuestros entendimientos se encuentren con amor y generosidad”.

Brando también se negó a aceptar el premio debido a la respuesta federal a Wounded Knee, cuando los miembros del Movimiento Indígena Americano ocuparon la ciudad de Dakota del Sur, pero se encontraron con la resistencia de las fuerzas del orden público federales. Littlefeather dijo que le prometió a Brando que no tocaría la estatuilla del Oscar.

“Me concentré en las bocas y las mandíbulas que se abrían en la audiencia, y había bastantes”, dijo al blog oficial de la Academia, A.Frame. “Pero fue como mirar un mar de Clorox, ya sabes, había muy pocas personas de color en la audiencia”.

También dijo que John Wayne, la estrella occidental conservadora que una vez dijo que “los indígenas estaban tratando egoístamente de quedarse (EE.UU) para ellos solos”, se enfrentó a ella “para sacarla del escenario”, aunque fue contenido por los guardias de seguridad.

Después de la ceremonia, Littlefeather dijo que fue “silenciada” y que luchó por encontrar trabajo en la industria cinematográfica. Dedicó gran parte de su carrera posterior a los Oscar al activismo y a fundar organizaciones de artes escénicas para actores indígenas.

A pesar de la condena que recibió de algunos en Hollywood que no estaban de acuerdo con sus defensas de los nativos americanos, Littlefeather dijo que recibió elogios y apoyo de líderes como Coretta Scott King y César Chávez.

“Sabía que había hecho lo correcto”, le dijo a A.Frame.

