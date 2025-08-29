Cultura lanzamientos

Sabrina Carpenter hace audaz advertencia sobre su nuevo disco Man’s Best Friend: “No es para mojigatos”

Por CNN Chile

29.08.2025 / 10:01

La cantante estadounidense, recientemente confirmada como cabeza de cartel de Lollapalooza Chile 2026, lanzó este viernes su séptimo álbum de estudio y lo definió como un trabajo “sexual, poderoso y vulnerable”.

Sabrina Carpenter publicó este viernes su esperado séptimo disco de estudio, Man’s Best Friend.

La artista de 25 años, recientemente confirmada como headliner de Lollapalooza Chile 2026, describió el tono del álbum y anticipó que podría incomodar a algunos oyentes.

“El disco no es para mojigatos”, señaló Carpenter, en entrevista con CBS Mornings. “Pero también creo que incluso los moralistas pueden escuchar un disco así en su propia soledad y encontrar algo que les haga sonreír y reírse para sus adentros”.

Consultada sobre el carácter de las canciones, agregó: “Es sexual. También es muy poderoso. Igualmente es muy vulnerable. A veces, la gente escucha letras muy atrevidas y piensa: ‘No quiero cantar esto delante de otras personas, es demasiado’. Pero creo en estar en un concierto, con tantas chicas jóvenes al frente gritando con sus mejores amigas, y es como un suspiro de alivio. Esto es simplemente divertido. Y eso es todo lo que tiene que ser”.

Su anterior trabajo, Short n’ Sweet, ya le había dado un récord histórico: fue la primera solista en lograr que sus tres primeros sencillos ingresaran de manera simultánea al top 5 del Hot 100, además de dos premios GRAMMY.

Incluyó Espresso, canción clave en la consolidación de Carpenter como figura pop global, tras alcanzar los primeros lugares de Billboard y convertirse en uno de los sencillos más escuchados de 2024.

Tears, el nuevo sencillo de Sabrina Carpenter

Man’s Best Friend contiene los sencillos ManchildTears. La producción del video musical de este último, estrenado también este viernes, cuenta con la participación del actor nominado al Óscar Colman Domingo.

En él, Domingo aparece personificado en drag y protagoniza coreografías junto a la estrella. La historia se desarrolla con un estilo cercano al icónico filme The Rocky Horror Picture Show.

Lista completa de canciones de Man’s Best Friend

  1. Manchild
  2. Tears
  3. My Man on Willpower
  4. Sugar Talking
  5. We Almost Broke Up Again Last Night
  6. Nobody’s Son
  7. Never Getting Laid
  8. When Did You Get Hot?
  9. Go Go Juice
  10. Don’t Worry Baby I’ll Make You Worry
  11. House Tour
  12. Goodbye

