(CNN) — Este martes, el actor Ryan Reynolds anunció una noticia que revolucionó a los fanáticos del cine.

A través de un video, en el que evidenció su característico sentido del humor, Reynolds reveló que Hugh Jackman volverá a interpretar su papel de Wolverine en la próxima película de Deadpool, programada para el 6 de septiembre de 2024.

“Cada ‘Deadpool’ necesita sobresalir y diferenciarse. Ha sido un reto increíble que me ha obligado a llegar muy adentro. Y yo… no tengo nada”, dice el actor en el video.

En ese sentido, afirma: “pero… sí teníamos una idea”.

“Oye, Hugh, ¿quieres jugar a Wolverine una vez más?” pregunta Reynolds, al mismo tiempo que Jackman entra a escena y sube una escaleras que se encuentran de fondo.

“Sí, claro, Ryan”, responde Jackman con indiferencia.

Deadpool entró en X-Men Origins: Wolverine en 2009, pero en una versión totalmente diferente y Wolverine fue asesinado en la película Logan, por lo que la aparición de Jackman requerirá un poco de ingenio.

“Vamos a ignorar mucha historia”, pero es probable que se diviertan con eso advierte el intérprete de Deadpool.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022