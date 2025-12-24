Cultura Russell Brand

Russell Brand enfrenta nuevas acusaciones de violación y agresión sexual en Reino Unido

Por CNN Chile

24.12.2025 / 14:30

El Servicio de Fiscalía de la Corona autorizó dos cargos adicionales contra el comediante, que suman a las cinco acusaciones previas que ya enfrentaba.

La Policía Metropolitana de Londres informó que Russell Brand enfrenta dos nuevos cargos penales, incluyendo un cargo de violación y otro de agresión sexual, relacionados con dos mujeres adicionales.

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) autorizó las acusaciones, que se alega ocurrieron en 2009. Brand ya enfrentaba cinco cargos previos por violación y agresión sexual, presuntamente ocurridos entre 1999 y 2005, frente a los cuales se declaró inocente.

Una investigación en curso

Los nuevos cargos elevan a siete las acusaciones formales contra el comediante y presentador. Un reportaje de investigación de Channel 4 y el Sunday Times en 2023 reveló inicialmente las graves denuncias de abuso sexual en su contra.

Según reportó NME, Brand, quien ha negado todas las acusaciones, debe comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de enero. La policía indicó que todas las mujeres denunciantes reciben apoyo de agentes especializados.

