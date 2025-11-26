Cultura Rockódromo 2025

Rockódromo Valparaíso 2025: Revisa la programación completa, ubicaciones y cómo conseguir entradas gratis

Por CNN Chile

26.11.2025 / 11:00

{alt}

La organización del festival entregó detalles sobre la programación completa, con fechas, lugares y acceso gratuito en sus distintas jornadas en Valparaíso.

Rockódromo, el festival gratuito producido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, celebrará su vigésima primera edición entre el 27 y el 30 de noviembre, situándose en diferentes lugares de Valparaíso.

En el marco del Mes de la Música y de los Músicos Chilenos, celebrado en octubre, el evento anunció su nueva edición, que nació a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular, iniciativa del Gobierno que busca impulsar la creación y difusión artística en el país.

Rockódromo detalló en sus redes sociales la programación completa para los cuatro días, junto al line uphorarios y lugares donde se desarrollarán los shows. La programación reúne a bandas y artistas de las 16 regiones, además de invitados internacionales y proyectos locales.

Programación, horarios y ubicaciones

El festival comienza con dos jornadas en el Teatro Municipal de Valparaíso, con entradas liberadas vía Portaltickets.

Jueves 27

  • Quilapayún
  • Che Papusa Dúo (URU)
  • Nawelwenu
  • Nico Carreño
  • Alma Pájara
  • Sera Moulton

Viernes 28

  • Catalina y Las Bordonas de Oro
  • Eje Abstracto
  • Hemiola
  • Sofía Correa
  • Simones
  • Incendio Intencional

Showcases – 27 y 28 de noviembre

Jueves 27 – Trotamundos Valparaíso

  • Bronko Yotte
  • Kill The Clowns (MX)
  • Reptila

Viernes 28 – Club Segundo Piso

  • Yajaira
  • Juanvar (COL)
  • Che Papusa Dúo

Las entradas para ambas jornadas son gratuitas y ya se encuentran disponibles.

Plaza Sotomayor – 29 y 30 de noviembre

Sábado 29

  • Princesa Alba
  • Saiko
  • Javiera Mena
  • Chinoy
  • Kuervos del Sur

Domingo 30

  • Francisca Valenzuela
  • Illapu
  • Criminal
  • Soulfia
  • Búha 2030
  • Kill The Clowns
  • Nayasoul
  • Éntomos

Guaguódromo – Domingo 30 de noviembre

En Plaza Echaurren, el tradicional escenario familiar presentará a Malabí Circo, School of Rock Concón, Lechuga Mecánica y Mexican Rare Groove.

Habrá conexión directa hacia Plaza Sotomayor a través de calle Cochrane, donde se instalará una feria de emprendimientos y comercio local.

DESTACAMOS

Servicios Guía práctica para la PAES 2025: Estas son las diez preguntas más comunes en torno a la prueba

LO ÚLTIMO

País Senadora electa Vanessa Kaiser: "Nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno"
Aduanas descubre casi 5 kilos de pasta base escondidos en sobres de jugo en polvo, café y ají
Rockódromo Valparaíso 2025: Revisa la programación completa, ubicaciones y cómo conseguir entradas gratis
Guía práctica para la PAES 2025: Estas son las diez preguntas más comunes en torno a la prueba
CNTV hizo sorteo para definir orden de la franja electoral: José Antonio Kast aparecerá primero y luego Jeannette Jara
Franco Parisi critica a José Antonio Kast por negarse a asistir a entrevistas: “¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?"