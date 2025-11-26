Rockódromo Valparaíso 2025: Revisa la programación completa, ubicaciones y cómo conseguir entradas gratis

Guía práctica para la PAES 2025: Estas son las diez preguntas más comunes en torno a la prueba
La organización del festival entregó detalles sobre la programación completa, con fechas, lugares y acceso gratuito en sus distintas jornadas en Valparaíso.
Rockódromo, el festival gratuito producido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, celebrará su vigésima primera edición entre el 27 y el 30 de noviembre, situándose en diferentes lugares de Valparaíso.
En el marco del Mes de la Música y de los Músicos Chilenos, celebrado en octubre, el evento anunció su nueva edición, que nació a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular, iniciativa del Gobierno que busca impulsar la creación y difusión artística en el país.
Rockódromo detalló en sus redes sociales la programación completa para los cuatro días, junto al line up, horarios y lugares donde se desarrollarán los shows. La programación reúne a bandas y artistas de las 16 regiones, además de invitados internacionales y proyectos locales.
El festival comienza con dos jornadas en el Teatro Municipal de Valparaíso, con entradas liberadas vía Portaltickets.
Jueves 27
Viernes 28
Jueves 27 – Trotamundos Valparaíso
Viernes 28 – Club Segundo Piso
Las entradas para ambas jornadas son gratuitas y ya se encuentran disponibles.
Sábado 29
Domingo 30
En Plaza Echaurren, el tradicional escenario familiar presentará a Malabí Circo, School of Rock Concón, Lechuga Mecánica y Mexican Rare Groove.
Habrá conexión directa hacia Plaza Sotomayor a través de calle Cochrane, donde se instalará una feria de emprendimientos y comercio local.
