Rockódromo Valparaíso 2025: Revisa la programación completa, ubicaciones y cómo conseguir entradas gratis

La organización del festival entregó detalles sobre la programación completa, con fechas, lugares y acceso gratuito en sus distintas jornadas en Valparaíso.

Rockódromo, el festival gratuito producido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, celebrará su vigésima primera edición entre el 27 y el 30 de noviembre, situándose en diferentes lugares de Valparaíso.

En el marco del Mes de la Música y de los Músicos Chilenos, celebrado en octubre, el evento anunció su nueva edición, que nació a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular, iniciativa del Gobierno que busca impulsar la creación y difusión artística en el país.

Rockódromo detalló en sus redes sociales la programación completa para los cuatro días, junto al line up, horarios y lugares donde se desarrollarán los shows. La programación reúne a bandas y artistas de las 16 regiones, además de invitados internacionales y proyectos locales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gobierno de Chile (@gobiernodechile)

Programación, horarios y ubicaciones

El festival comienza con dos jornadas en el Teatro Municipal de Valparaíso, con entradas liberadas vía Portaltickets.

Jueves 27

Quilapayún

Che Papusa Dúo (URU)

Nawelwenu

Nico Carreño

Alma Pájara

Sera Moulton

Viernes 28

Catalina y Las Bordonas de Oro

Eje Abstracto

Hemiola

Sofía Correa

Simones

Incendio Intencional

Showcases – 27 y 28 de noviembre

Jueves 27 – Trotamundos Valparaíso

Bronko Yotte

Kill The Clowns (MX)

Reptila

Viernes 28 – Club Segundo Piso

Yajaira

Juanvar (COL)

Che Papusa Dúo

Las entradas para ambas jornadas son gratuitas y ya se encuentran disponibles.

Plaza Sotomayor – 29 y 30 de noviembre

Sábado 29

Princesa Alba

Saiko

Javiera Mena

Chinoy

Kuervos del Sur

Domingo 30

Francisca Valenzuela

Illapu

Criminal

Soulfia

Búha 2030

Kill The Clowns

Nayasoul

Éntomos

Guaguódromo – Domingo 30 de noviembre

En Plaza Echaurren, el tradicional escenario familiar presentará a Malabí Circo, School of Rock Concón, Lechuga Mecánica y Mexican Rare Groove.

Habrá conexión directa hacia Plaza Sotomayor a través de calle Cochrane, donde se instalará una feria de emprendimientos y comercio local.