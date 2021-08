El cantante de Guatemala, Ricardo Arjona, subió dos videos breves a su Instagram acompañados de un texto en el que reconoció que no le fue bien en una aventura personal en Estados Unidos, donde ofreció gratis su música a los transeúntes.



“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, manifestó el cantautor centroamericano.

El artista ofreció un concierto gratuito en el tren subterráneo neoyorkino, en las imágenes subidas a sus redes sociales se ve al cantante tocando su guitarra, sin público. Todo lo contrario a lo que ha pasado en ocasiones como en última visita a la Quinta Vergara en 2015.

Lee también: Camila Cabello por su debut en “Cenicienta”: “Aprendí que me encanta actuar y que me encantaría repetir la experiencia”

En los comentarios su hija le escribió: “Como tú uno solo, padre”.

Mientras que del Instagram de su Fan Club oficial, historiasarjona, le respondieron: “Te reconoceríamos en cualquier lado”.

Para el “Trovador de América” no es , en todo caso, ajena esta actividad, ya que su carrera inició en forma humilde cantando en en el Piano de un hotel en Argentina, donde le aseguraban desayuno y alojamiento.