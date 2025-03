El rey Carlos, fan de Bob Marley y Kylie Minogue: Esto es lo que revela su playlist de Apple Music

¿Qué canciones escucha el rey Carlos III del Reino Unido? El monarca revela su conexión con la música en el nuevo programa "The King’s Music Room", grabado en el Palacio de Buckingham.

(CNN) — Cuando el rey Carlos se levanta por la mañana, ¿qué canciones elige para empezar el día?

Es una mezcla de géneros a lo largo de décadas, según el nuevo programa de Apple Music y la playlist que el monarca ha elaborado: desde la leyenda del reggae Bob Marley hasta Raye, cantautora recientemente nominada a los Premios GRAMMY.

“A lo largo de mi vida, la música ha significado mucho para mí. Sé que es también el caso para muchos otros”, dice el rey en el discurso de apertura del programa The King’s Music Room, grabado en el Palacio de Buckingham y programado para emitirse este lunes 10 de marzo con motivo del Día de la Commonwealth.

“Tiene la extraordinaria capacidad de hacernos revivir recuerdos felices desde lo más profundo de nuestra memoria, de reconfortarnos en momentos de tristeza y de llevarnos a lugares lejanos”, dijo, según un comunicado de prensa difundido este viernes por Apple Music.

“Pero quizá, sobre todo, puede levantarnos el ánimo hasta tal punto, y más aún cuando nos reúne en una celebración. En otras palabras, nos trae alegría”.

Su lista de reproducción de Apple también incluye otros nombres conocidos como Kylie Minogue, Grace Jones y Davido.

Además de la música en sí, el rey también comparte “anécdotas sobre sus encuentros con algunos de los artistas incluidos y revela por qué las canciones ayudan a formar la banda sonora de su vida”, según el comunicado de prensa.

En un video publicado en el sitio web de Apple, el rey Carlos III del Reino Unido explica su amor por la música junto con imágenes de una banda de música real tocando una interpretación de Could You Be Loved, de Bob Marley y The Wailers afuera del Palacio de Buckingham.

Los oyentes del programa pueden sintonizar Apple Music 1 a partir del próximo lunes y martes.