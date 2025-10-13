Cultura conciertos

Revelan detalles del concierto de Korn en Chile: Revisa los precios, cuándo es la venta de entradas y dónde comprar

Por CNN Chile

13.10.2025 / 13:30

{alt}

El show de la banda estadounidense está programado para el 8 de mayo de 2026 en el Parque del Estadio Nacional. Revisa los detalles.

Buenas noticias recibieron los fanáticos de Korn, ya que este lunes se dieron los detalles del concierto que el grupo dará en Chile.

Los pioneros del metal alternativo en los 90 regresarán al país en el marco de su gira que también los llevará a Brasil, México, Argentina y Colombia, entre otros países.

El show de la banda estadounidense está programado para el próximo viernes 8 de mayo de 2026 en el Parque del Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

La banda canadiense de heavy metal Spiritbox y la banda estadounidense de rock/metal Seven Hours After Violet serán los teloneros del esperado espectáculo.

¿Cuándo es la preventa y venta para el concierto de Korn en Chile?

  • Para el concierto de Korn habrá dos preventas: la preventa artista, desde 14 de octubre a las 12:00 horas, y la exclusiva Banco de Chile, desde esa misma jornada a las 16:00 horas.
  • La venta general comenzará el jueves 16 de octubre a las 13:00 horas a través del sistema Ticket Master.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Korn en Chile?

 

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Presidente Boric visita la tumba del papa Francisco durante su viaje oficial a Roma
George R. R. Martin defiende su dedicación a 'Juego de Tronos' ante los retrasos de 'Vientos de Invierno'
Fiscal por desaparición de Julia Chuñil: "No existen antecedentes para afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada"
Siguen los sismos cerca del Parque Fray Jorge, en la Región de Coquimbo: Una seguidilla se registró la noche del domingo
Chile logra siete nominaciones mundiales en los “Óscar del Turismo”: Revisa cómo votar
Revelan detalles del concierto de Korn en Chile: Revisa los precios, cuándo es la venta de entradas y dónde comprar