Revelan detalles del concierto de Korn en Chile: Revisa los precios, cuándo es la venta de entradas y dónde comprar

El show de la banda estadounidense está programado para el 8 de mayo de 2026 en el Parque del Estadio Nacional. Revisa los detalles.

Buenas noticias recibieron los fanáticos de Korn, ya que este lunes se dieron los detalles del concierto que el grupo dará en Chile.

Los pioneros del metal alternativo en los 90 regresarán al país en el marco de su gira que también los llevará a Brasil, México, Argentina y Colombia, entre otros países.

Latin America – We are excited for our return in 2026 for shows with @Spiritboxband & @7HrsAfterViolet.

Sign-up at https://t.co/DtkjyrMmlj for first access to tickets starting Tuesday, 14 Oct at 12PM local time in Chile, Argentina, Brazil and Paraguay, 10AM local time in Peru… pic.twitter.com/lAsK316XMJ — Korn (@Korn) October 13, 2025

El show de la banda estadounidense está programado para el próximo viernes 8 de mayo de 2026 en el Parque del Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

La banda canadiense de heavy metal Spiritbox y la banda estadounidense de rock/metal Seven Hours After Violet serán los teloneros del esperado espectáculo.

¿Cuándo es la preventa y venta para el concierto de Korn en Chile?

Para el concierto de Korn habrá dos preventas: la preventa artista, desde 14 de octubre a las 12:00 horas , y la exclusiva Banco de Chile, desde esa misma jornada a las 16:00 horas .

La venta general comenzará el jueves 16 de octubre a las 13:00 horas a través del sistema Ticket Master.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Korn en Chile?