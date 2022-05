Una de las copias serigrafiadas de Marilyn Monroe realizadas por Andy Warhol se convirtió en la obra de arte del siglo XX más cara jamás vendida.

“Shot Sage Blue Marilyn“, una de las docenas de imágenes que el artista hizo de Monroe en la década de 1960, se vendió por US$ 195 millones en la casa Christie’s de Nueva York.

Lee también: Bachelet pidió a las autoridades de Sri Lanka que eviten más violencia: “Estoy profundamente preocupada”

El récord anterior lo ostentaba Les Femmes d’Alger (Versión O) de Pablo Picasso. La pintura del español se vendió por US$ 179,4 millones en 2015.

La casa de subastas había dicho que esperaba ofertas “en torno” a los US$ 200 millones por la obra de Warhol. “Es una de las imágenes más raras y trascendentes que existen“, señalaron.

#AuctionUpdate Andy Warhol’s ‘Shot Sage Blue Marilyn’ breaks the #WorldAuctionRecord for the most expensive 20th century work sold at auction; price realized $195 million pic.twitter.com/kOrIIaeT7J

— Christie's (@ChristiesInc) May 10, 2022