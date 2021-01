(CNN) – Sex and the City volverá a la pantalla 17 años después de la emisión de su último episodio, según confirmó HBO Max.

Titulado como And Just Like That…, el reinicio estará protagonizado por tres de las cuatro protagonistas originales del exitoso programa de los ’90, con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis listas para repetir los papeles de Carrie, Miranda y Charlotte.

Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha, no regresará para la serie que ahora será producida por Parker, Davis, Nixon y Michael Patrick King.

Descrita por HBO Max como un “nuevo capítulo” del exitoso programa de los años 90 y 2000, la serie de 10 episodios seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por su vida en sus 50 años y está programada para comenzar la producción en Nueva York. en primavera.

El programa recibió luz verde de HBO Max, el servicio de transmisión de WarnerMedia, lanzado el año pasado. WarnerMedia es la empresa matriz de CNN.

Parker, Nixon y Davis mostraron un avance de la nueva serie en sus cuentas de Instagram, aunque la vista previa, que incluía tomas de la ciudad de Nueva York junto con el texto “Y así es como la historia continúa ” dio poco detalles sobre posibles historias para las mujeres.

Basada en el libro de Candace Bushnell, la serie de HBO sobre cuatro amigas que viven en la ciudad de Nueva York se estrenó en HBO el 6 de junio de 1998 y se estrenó hasta 2004. Las películas posteriores se estrenaron en 2008 y 2010.