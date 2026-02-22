Rafael Araneda y Karen Doggenweiler cumplen la tradición y se besan en la noche inaugural de Viña 2026

La primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo su momento más esperado cuando Rafael Araneda y Karen Doggenweiler protagonizaron el tradicional beso que el “Monstruo” les exige al inicio de cada edición.

Tal como ocurrió en 2025, los animadores no decepcionaron: entre aplausos y gritos del público, cumplieron con el icónico gesto que ya se consolida como una tradición del certamen. El coqueteo del público para que realizaran el esperado momento se sintió desde el primer minuto, marcando así una dinámica que podría repetirse en las próximas jornadas.

Una soprendente apertura

La noche comenzó con una apertura sorpresa: Cami Gallardo interpretó “Si Somos Americanos” de Rolando Alarcón, seguida de Princesa Alba con un mix de “Conga” de Gloria Estefan, ambas acompañadas de bailarines y una puesta en escena vibrante.

Tras el homenaje a los clásicos chilenos y latinos, Araneda y Doggenweiler hicieron su entrada triunfal con despliegue de resplandor, dando inicio oficial a la 65ª edición del festival más importante de Latinoamérica.