“Quiero ser uno de los grandes”: Timothée Chalamet tras ganar el SAG a mejor actor protagonista por “A Complete Unknown”

Este domingo se llevó a cabo una nueva edición de los Premios del Sindicato de Actores de Cine en medio de la temporada de premiaciones, que tendrá como última cita los Oscar de este domingo 2 de marzo.

Una de las sorpresas de la noche fue el galardón de actuación destacada de un actor masculino en un papel principal, que fue otorgado a Timothée Chalamet por su rol en A Complete Unknown, donde interpretó al cantante Bob Dylan.

Quizás uno de los más sorprendidos fue el mismo Chalamet, ya que su expresión denotaba que no esperaba recibir el galardón.

“I’m really in pursuit of greatness.”

Timothée Chalamet becomes the youngest Best Male Actor in a Leading Role winner in SAG Awards history. #SAGAwards pic.twitter.com/LoUs0nGpLE

— Netflix (@netflix) February 24, 2025