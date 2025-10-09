¿Quién es László Krasznahorkai, el ganador del Premio Nobel de Literatura que es descrito como el “maestro del apocalipsis”?

Es el segundo premio Nobel para Hungría, después de que lo recibiera Imre Kertész en 2002.

La mañana de este jueves 9 de octubre, la Academia Sueca anunció al ganador del Premio Nobel de Literatura 2025: el escritor húngaro László Krasznahorkai, quien sucede a la surcoreana Han Kang, ganadora del galardón en 2024 por su obra La vegetariana.

La Academia destacó al autor “Por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Krasznahorkai, de 71 años, nacido en Hungría, es considerado una de las voces más poderosas de la literatura europea contemporánea. El escritor, de formación comunista, alcanzó reconocimiento internacional con novelas como Satantango (1985) y La melancolía de la resistencia (1989), ambas adaptadas al cine por el reconocido director húngaro Béla Tarr.

Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido, destaca la valoración de la crítica estadounidense Susan Sontag, quien lo definió como el “maestro del apocalipsis” de la literatura contemporánea tras leer su segunda novela, Az ellenállás melankóliája (La melancolía de la resistencia).

El proceso de selección del Nobel comenzó en septiembre de 2024, cuando la Academia Sueca convocó a academias, organizaciones y personalidades del mundo literario a proponer candidatos. Entre los nombres que figuraban junto a Krasznahorkai estaban la escritora china Can Xue, la mexicana Cristina Rivera Garza y el español Enrique Vila-Matas, entre otros destacados autores.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Krasznahorkai recibirá un diploma del Premio Nobel, una medalla de oro reciclado de 18 quilates y un monto de 11 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente $987 millones de pesos.