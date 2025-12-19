Qué se sabe del caso Reiner: dIscusión previa en una fiesta, detención y acusación formal

Un apellido clave de la comedia y el cine vuelve al centro de la atención por una investigación penal en Los Ángeles. Reportes señalan una discusión entre padre e hijo la noche anterior; la policía y la fiscalía entregaron los hitos oficiales del caso.

(CNN) — Cuando Nick Reiner fue fotografiado junto a su familia en el estreno en Los Ángeles de la comedia musical de su padre, Spinal Tap II, en septiembre, no estaba sonriendo.

El hijo del legendario director de Hollywood Rob Reiner y de la productora Michele Singer Reiner posó con expresión seria en el retrato familiar, acompañado de sus hermanos.

Tres meses después, Reiner, de 32 años, fue arrestado y considerado “responsable” de la muerte de sus padres, informó la policía de Los Ángeles en un comunicado emitido el lunes.

Actualmente, permanece detenido sin derecho a fianza.

La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles anunció el martes que Reiner fue acusado de dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de sus padres.

También enfrenta una acusación especial por haber utilizado un cuchillo durante los asesinatos.

Según detalló la fiscalía en un comunicado, Reiner apuñaló fatalmente a sus padres durante las primeras horas de la mañana del 14 de diciembre.

Los cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. El fiscal del distrito, Nathan Hochman, señaló que aún no se ha decidido si los fiscales buscarán la pena capital.

Reiner está siendo representado por el reconocido abogado defensor Alan Jackson. Nick Reiner compareció brevemente ante el tribunal el miércoles y se ordenó que permanezca bajo custodia sin derecho a fianza hasta su lectura formal de cargos, prevista para el 7 de enero.

Aunque la noticia de la muerte de los Reiner sacudió a Hollywood, también volvió a poner el foco en el pasado de Nick Reiner y sus anteriores problemas con la adicción.

Esto es lo que se sabe hasta ahora:

Padre e hijo fueron vistos discutiendo en una fiesta

Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo, informó la policía, pocas horas después de que su hermana encontrara a sus padres muertos dentro de la vivienda familiar en Brentwood, según la policía y una fuente familiarizada con el caso.

Al momento de los asesinatos, Reiner vivía con sus padres en una casa de huéspedes separada de la estructura principal, de acuerdo con una persona cercana a la situación.

La noche anterior, la pareja y su hijo asistieron a una fiesta de fin de año en la casa del comediante Conan O’Brien en Los Ángeles.

Durante la fiesta, Nick Reiner fue visto discutiendo con su padre, contó a CNN una fuente familiarizada con el incidente. No está claro qué relación, si es que hubo alguna, pudo tener esa discusión con los asesinatos.

Reiner fue puesto bajo custodia cerca de la Universidad del Sur de California con ayuda del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service) y no se resistió ni intentó huir, señaló la policía el martes.

Reiner era el hijo del medio de tres hermanos

Rob y Michele Reiner tuvieron tres hijos biológicos: el mayor, Jake; Nick, el hijo del medio; y su hija, Romy, la menor. Rob Reiner también adoptó y crio a Tracy, la hija de su exesposa Penny Marshall.

En declaraciones a NBC News, Tracy dijo que estaba asimilando la noticia de la muerte de su padre. “Vengo de la mejor familia del mundo”, dijo. “No sé qué decir. Estoy en shock”.

Los Reiner provienen de una familia con linaje en Hollywood. En la década de 1950, el comediante, actor y director Carl Reiner alcanzó gran fama gracias a The Dick Van Dyke Show.

Su hijo, Rob Reiner, se convirtió en un nombre conocido en la década de 1970 por su papel en la exitosa comedia All in the Family, y más tarde consolidó su lugar como un ícono de Hollywood al dirigir películas como Stand by Me, When Harry Met Sally y A Few Good Men.

Pero, puertas adentro, la familia —como muchas en Estados Unidos— tuvo dificultades para ayudar a su hijo, Nick, a enfrentar su batalla contra la adicción.

Reiner fue abierto sobre sus problemas con la adicción

Nick Reiner ha dicho anteriormente que ha pasado por numerosos periodos de rehabilitación y que, en algunos momentos, estuvo sin hogar. También ha hablado de discusiones que tuvo con sus padres mientras atravesaba episodios de consumo.

La salud mental de Reiner podría ser un tema en las próximas audiencias del caso, dijo Hochman.

Dave Manheim, conductor del pódcast Dopey, contó a CNN que conoció a Nick Reiner hace más de una década, y que sus conversaciones en el programa registraron los altibajos de Reiner en su proceso de sobriedad.

“Estaba intentando salir adelante en la industria (de su familia) y era una persona con adicción a las drogas; creo que es un lugar incómodo para estar”, dijo Manheim sobre las dificultades de Reiner para mantenerse sobrio.

Pero la franqueza de Reiner también lo convirtió en un invitado recurrente del pódcast, que a menudo usa humor negro para hablar del camino, con muchas vueltas, entre la adicción y la recuperación.

En un episodio de 2018 de Dopey, Reiner dijo que entró por primera vez a rehabilitación cuando tenía 15 años y que, con el tiempo, aprendió a “manejar” el sistema.

“Yo simplemente pensaba: ‘¿Sabes qué? Quiero irme a mi casa’, y entonces me mantenía sobrio el tiempo suficiente como para poder volver a casa y luego, sí, volvía a casa y consumía (drogas)”, dijo Reiner en el pódcast.

También le contó a los conductores sobre un estallido que tuvo después de haber sido “aislado” en la casa de huéspedes de sus padres, lo que derivó en una discusión.

“Me alteré por completo mediante estimulantes; creo que era cocaína y algo más, y estuve despierto durante días, y empecé a golpear distintas cosas en mi casa de huéspedes”, dijo Reiner.

“Creo que empecé con el televisor y después fui hacia la lámpara y luego… literalmente todo en la casa de huéspedes quedó destruido”.

Ese estallido, dijo Reiner, finalmente llevó a otro periodo de rehabilitación.

Manheim dijo que con el tiempo él y Reiner perdieron contacto.

Ahora, afirma que le cuesta comprender cuánto parece haber cambiado Reiner con los años.

“Es muy, muy raro escuchar una historia con esta magnitud de horror”, dijo Manheim.

“Cuesta darle sentido a una tragedia profunda como esta cuando hay adicción de por medio, pero yo creo que fue la tormenta perfecta de enfermedad”.

Siendo Charlie

En 2015, Nick Reiner fue coguionista de la película Being Charlie, un filme inspirado de manera libre en sus experiencias con la adicción y dirigido por su padre.

Durante la gira de promoción de la película, Nick Reiner apareció junto a su padre para hablar de cómo usó vivencias personales como base para el proyecto.

“Eso me convirtió en quién soy ahora, haber tenido que lidiar con esas cosas”, dijo a la revista People en 2016.

En una aparición conjunta en la serie de charlas Build de AOL, Reiner afirmó que atravesó “muchos años oscuros” mientras luchaba contra la adicción.

Pero, según contó, aprendió a usar la comedia como una forma de sobrellevar parte de lo que vivió en rehabilitación y, más tarde, canalizó eso en la película.

“La rehabilitación es trágica y todo eso, pero la gente que está ahí no va a querer que les hagas una fiesta de lástima. Van a querer que te rías de la situación y le quites gravedad”, dijo.

En la misma entrevista, Rob Reiner calificó el proyecto como “lo más personal que he hecho en mi vida” y habló sobre trabajar con su hijo.

“No empiezas con la idea de tener una experiencia catártica o de que sea terapéutica de alguna manera”, dijo el Reiner mayor.

“El hecho de que estuviéramos tratando cosas que Nick había vivido y cómo me relacioné yo con eso y cómo se relacionó su madre con eso… me obligó a ver con más claridad y a entender más profundamente lo que Nick había atravesado, y creo que lo obligó a él a ver cosas que yo había vivido durante este proceso”.