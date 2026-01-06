Providencia tendrá más de 100 actividades gratuitas este verano: Revisa la programación

Entre las actividades que se realizarán destaca el ballet, diversas películas, obras de teatro y más.

La comuna de Providencia se prepara para vivir un verano marcado por la cultura, el arte y el entretenimiento, con una nutrida agenda de actividades.

Durante los próximos meses, vecinos, vecinas y visitantes podrán acceder a más de 100 panoramas gratuitos, pensados para distintos públicos y edades.

En la robusta parrilla artística destacan el Ballet “Giselle”, la XXIII versión del Festival Internacional de Jazz y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Santiago, entre otros.

Revisa la programación de las principales actividades

Obras del Festival Internacional Teatro a Mil (FITAM): 3 al 11 de enero, Teatro Oriente, Av. Pedro de Valdivia 099, entradas en www.ticketplus.cl, 30% descuento vecinos con TarjetaVecino.

3 al 11 de enero, Teatro Oriente, Av. Pedro de Valdivia 099, entradas en www.ticketplus.cl, 30% descuento vecinos con TarjetaVecino. Noches de Cine al aire libre: 6 al 9 de enero, 21:30 horas, Parque de las Esculturas.

6 al 9 de enero, 21:30 horas, Parque de las Esculturas. Ballet de Santiago – Giselle : sábado 17 de enero, 20:00 horas, Parque Inés de Suárez, entrada liberada, retiro previo en www.ticketmaster.cl o boletería del Teatro Oriente.

: sábado 17 de enero, 20:00 horas, Parque Inés de Suárez, entrada liberada, retiro previo en www.ticketmaster.cl o boletería del Teatro Oriente. Orquesta Filarmónica de Santiago: miércoles 21 de enero, 20:00 horas, Parque Inés de Suárez, entrada liberada, retiro previo en www.ticketmaster.cl o boletería del Teatro Oriente

miércoles 21 de enero, 20:00 horas, Parque Inés de Suárez, entrada liberada, retiro previo en www.ticketmaster.cl o boletería del Teatro Oriente XXIII Festival Internacional de Jazz: 23 y 24 de enero, 20:00 horas, Parque Inés de Suárez, entrada liberada, retiro previo en www.ticketmaster.cl o boletería del Teatro Oriente.

23 y 24 de enero, 20:00 horas, Parque Inés de Suárez, entrada liberada, retiro previo en www.ticketmaster.cl o boletería del Teatro Oriente. Música en el Jardín de las Artes: viernes 30 de enero, viernes 27 y sábado 28 de febrero, Jardín de las Artes, Fundación Cultural de Providencia, ingreso liberado por orden de llegada.

viernes 30 de enero, viernes 27 y sábado 28 de febrero, Jardín de las Artes, Fundación Cultural de Providencia, ingreso liberado por orden de llegada. Verano en tu plaza: verano 2026, fechas variables, 11 plazas de Providencia, entrada liberada.

verano 2026, fechas variables, 11 plazas de Providencia, entrada liberada. Talleres culturales: verano 2026, fechas variables, Bibliotecas de Providencia y Centro Cultural Montecarmelo, Bellavista 0594, según actividad, algunas con inscripción previa.

verano 2026, fechas variables, Bibliotecas de Providencia y Centro Cultural Montecarmelo, Bellavista 0594, según actividad, algunas con inscripción previa. Feria de Vino Quinta Alegre: 10 y 11 de enero, 12:00 a 20:00 horas, Parque Bustamante, entrada liberada.

10 y 11 de enero, 12:00 a 20:00 horas, Parque Bustamante, entrada liberada. Entre Calles, Luces y colores: 10 de enero, desde 12:00 horas, Calle Constitución, Barrio Bellavista, entrada liberada.

10 de enero, desde 12:00 horas, Calle Constitución, Barrio Bellavista, entrada liberada. Revisa la programación completa en el siguiente link: haz click aquí.