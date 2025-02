Profesor Rossa defiende las pifias a George Harris en el Festival de Viña 2025: “Si no me gusta algo, ¿qué ‘querís’ que haga?”

En una reciente aparición en televisión, Iván Arenas comparó la reacción inicial del público ante la rutina de George Harris con la práctica romana del claque, señalando que ya tenía seguidores aplaudiéndolo antes de salir, pero aun así, fracasó. "¿De qué manera nos podíamos expresar, entonces, si no existiera la pifia por mal mirada?", cuestionó, en torno a los abucheos posteriores.

La polémica rutina de George Harris en la noche inaugural del Festival de Viña del Mar 2025 sigue generando reacciones.

El comediante venezolano no logró hacer reír al “Monstruo” y recibió una serie de abucheos y pifias por los asistentes a la Quinta Vergara.

En medio del debate en torno a la reacción del público, el comunicador chileno Iván Arenas —más conocido como Profesor Rossa, gracias a su icónico programa infantil El Mundo del Profesor Rossa entre 1981 y 2001— dio a conocer su opinión durante su participación en Viva Viña, de Mega.

Arenas hizo una comparación histórica al señalar que en la época del emperador Nerón se utilizaba un sistema de “claque”, en el que grupos de personas eran contratadas para aplaudir en las presentaciones.

“Aquí ocurrió igual que en Roma. La gente venezolana le hacía claque antes de que saliera. Ya tenía su grupo. Y a pesar de eso, lamentablemente, fracasó“, afirmó, para luego asegurar que “todo se derrumbó a los cinco minutos” de iniciada su rutina.

Lee también: “No es ni fome, no había rutina”: Jorge Alís critica la fallida presentación de George Harris en Viña 2024

Iván Arenas sobre las pifias: “¿De qué manera nos podíamos expresar, entonces?”

Arenas reveló que, en versiones anteriores del festival en las que estuvo presente, se habrían planificado presentaciones con la expectativa de que ciertos artistas fueran “comida para el Monstruo”, en referencia a los humoristas que no logran conquistar al público de Viña.

Y asimismo, defendió las pifias como una forma de expresión del público.

“¿De qué manera nos podíamos expresar, entonces, si no existiera la pifia por mal mirada? Si no pudiéramos abuchear”, cuestionó. “¿Y de qué manera nos expresamos, entonces, cuando no nos gusta algo? Si no me gusta algo, ¿qué querís que haga?”.

Lee también: El primer fracaso del humor en Viña 2025: George Harris naufraga ante una Quinta Vergara dividida