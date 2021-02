Este martes se dieron a conocer las primeras imágenes de Jared Leto como el nuevo Joker de la Justice League de Zack Snyder, película que se emitirá en exclusiva en HBO MAX.

Esta versión se ha conocido como el “Snyder cut”, ya que sería la cinta que el director quiso filmar, pero que por diferencias con Warner Bros. y la muerte de una de sus hijas terminó abandonando, para luego entregarle el liderazgo del proyecto a Joss Whedon.

Inicialmente, en este corte de la ficción sólo se restauraría la versión original emitida en cines en 2017 y se agregarían algunas escenas, pero mientras iba tomando vuelo, más cambios y presupuesto se le fue destinando.

Es así como se decidió que Snyder pudiera añadir más elementos nuevos para acercarse a su idea inicial que no pudo llevar a cabo en un primero momento. Uno de ellos fue la inclusión del Príncipe Payaso del Crimen de Ciudad Gótica.

Esta no es la primera vez que Leto le da vida al Joker. En 2016 fue parte de Suicide Squad de David Ayer, protagonizada por Margot Robbie y Will Smith, pero la caracterización del personaje no fue del agrado del público y fue duramente cuestionado.

Lo anterior se vio constantemente reforzado por la comparación que se hizo con la icónica interpretación de Heath Ledger en 2008 del mismo personaje y, posteriormente, prácticamente sepultada por la versión de Joaquin Phoenix de Joker en 2019.

Sin embargo, esta vez Jared Leto podría explorar otras facetas del villano de DC Comics, así al menos se aprecia en las dos primeras imágenes publicadas por Vanity Fair.

Snyder aseguró en la publicación que, cuando HBO MAX le entregó la posibilidad de completar a su gusto el proyecto, en lo único que pensó era en el Joker, ya que siempre quiso armar el conflicto con Batman en un proyecto futuro, pero tras el conflicto con el estudio, se dio cuenta que probablemente nunca sucedería.

En esta nueva versión, lejos quedaron los tatuajes faciales y el pelo engominado hacia atrás de color verde. Ahora aparece con una bata quirúrgica, un rostro algo quebrado y una mirada perdida en la oscuridad, como “salido del sótano de un manicomio abandonado hace mucho tiempo”, dicen en la publicación.