A sólo minutos de que Warner Bros. estrenara su primer tráiler, Dune se hizo trending topic en Twitter tras haber puesto fin a meses de expectación por parte de los fans.

El adelanto, de 3 minutos y 14 segundos de duración, llega tres meses antes de su estreno, programado para el 18 de diciembre, pese a la pandemia del coronavirus.

La nueva adaptación del clásico de Frank Herbert está a cargo del director Denis Villenueve (Arrival) y se concretará en dos películas.

La cinta es protagonizada por Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) y cuenta también con las actuaciones de Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin y Jason Momoa.

La sinopsis oficial de la cinta cuenta que se trata del “viaje de un héroe, cargado de mitos y emociones”, y narra “la historia de Paul Atreides, un joven brillante y talentoso nacido para cumplir un gran destino más allá de su entendimiento, quien debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y su pueblo“.

“A medida que las fuerzas malévolas entablan una guerra por el suministro exclusivo del recurso más preciado que existe en el planeta -una mercancía capaz de liberar el mayor potencial de la humanidad-, sólo sobrevivirán aquellos que puedan conquistar su miedo“.

Hacia el final del adelanto, se escucha a Chalamet pronunciando partes de la Letanía contra el miedo: “No debo tener miedo. El miedo mata la mente”.

“Donde el miedo se ha ido, sólo yo permaneceré”, agrega.

Mira el tráiler a continuación: