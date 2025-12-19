Premios Presidente de la República: ¿Quiénes fueron los ganadores este 2025?
19.12.2025 / 10:37
En esta oportunidad, 12 artistas, colectivos y grupos fueron galardonados. Revisa la lista completa.
Este jueves, en el palacio de La Moneda se realizó la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República 2025 a la Música Nacional y las Artes Escénicas.
La instancia fue encabezada por el presidente Gabriel Boric, quien galardonó a 12 artistas, colectivos y grupos en las dos categorías. El mandatario fue acompañado por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; y la subsecretaria de la cartera, Jimena Jara.
Los Premios a la Música Nacional Presidente de la República se entregan desde 1999, pero fueron creados formalmente en 2004, mientras que los de Artes Escénicas fueron creados en 2019 a través de una ley, dándose en diciembre del 2022 por primera vez el premio.
¿Quiénes fueron los ganadores del Premio Presidente de la República 2025 a la Música Nacional?
- Categoría Música Docta: Rodolfo Fischer
- Categoría Música Popular: Saiko
- Categoría Música de Raíz Folklórica y de Tradición Oral: Héctor “Titín” Molina
- Categoría Edición Musical: José Oplustil
¿Quiénes fueron los ganadores del Premio Presidente de la República 2025 a las Artes Escénicas?
- Categoría Ópera: Verónica Villarroel
- Categoría Teatro: Víctor Soto
- Categoría Danza: Compañía de Danza Espiral
- Categoría Circo: Gyorgy Cerda “Payaso Chirlito”
- Categoría Narración Oral: Verónica Herrera
- Categoría Diseño Escénico: Jorge “Chino” González
- Categoría Artista Escénico Emergente: Nicolás Lange
- Categoría Autores de Obras: Marco Antonio de la Parra