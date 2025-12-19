Cultura premios presidente de la república

Premios Presidente de la República: ¿Quiénes fueron los ganadores este 2025?

Por CNN Chile

19.12.2025 / 10:37

En esta oportunidad, 12 artistas, colectivos y grupos fueron galardonados. Revisa la lista completa.

Este jueves, en el palacio de La Moneda se realizó la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República 2025 a la Música Nacional y las Artes Escénicas.

La instancia fue encabezada por el presidente Gabriel Boric, quien galardonó a 12 artistas, colectivos y grupos en las dos categorías. El mandatario fue acompañado por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; y la subsecretaria de la cartera, Jimena Jara.

Los Premios a la Música Nacional Presidente de la República se entregan desde 1999, pero fueron creados formalmente en 2004, mientras que los de Artes Escénicas fueron creados en 2019 a través de una ley, dándose en diciembre del 2022 por primera vez el premio.

¿Quiénes fueron los ganadores del Premio Presidente de la República 2025 a la Música Nacional?

  • Categoría Música Docta: Rodolfo Fischer
  • Categoría Música Popular: Saiko
  • Categoría Música de Raíz Folklórica y de Tradición Oral: Héctor “Titín” Molina
  • Categoría Edición Musical: José Oplustil

¿Quiénes fueron los ganadores del Premio Presidente de la República 2025 a las Artes Escénicas?

  • Categoría Ópera: Verónica Villarroel
  • Categoría Teatro: Víctor Soto
  • Categoría Danza: Compañía de Danza Espiral
  • Categoría Circo: Gyorgy Cerda “Payaso Chirlito”
  • Categoría Narración Oral: Verónica Herrera
  • Categoría Diseño Escénico: Jorge “Chino” González
  • Categoría Artista Escénico Emergente: Nicolás Lange
  • Categoría Autores de Obras: Marco Antonio de la Parra

