Este martes, la actriz Allison Williams junto al actor y productor Riz Ahmed anunciaron las nominaciones a la versión 95 de los Premios Oscar,

En esta oportunidad, la lista es liderada por la película independiente de multiversos y ciencia ficción Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once), la que recibió un total de 11 nominaciones.

La popular cinta dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert se instaló sobre All Quiet on the Western Front y The Banshees of Inisherin, las que empataron con nueve nominaciones cada una.

¿A qué fue nominada Todo en todas partes al mismo tiempo?

Mejor película

Mejor actriz principal: Michelle Yeoh

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis

Mejor actriz de reparto: Stephanie Hsu

Mejor diseño de vestuario

Mejor director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor edición

Mejor canción

Mejor banda sonora

Mejor guion original.

¿De qué trata la película?

Según la sinopsis entregada por Diamonds Films, Todo en todas partes al mismo tiempo cuenta la historia de una inmigrante china “que se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos. Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diamond Films Chile (@diamondfilmschile)

Mira el tráiler: