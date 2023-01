Este martes, el actor y productor ganador del Oscar, Riz Ahmed, y la actriz Allison Williams anunciaron las nominaciones a la versión 95 de los Premios Oscar.

En la categoría mejor película extranjera, uno de los nominados es la película Argentina, 1985 del director Santiago Mitre.

Protagonizada por Ricardo Darín, esta cinta sigue el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina durante la década de 1980.

El filme está protagonizado también por Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski y relata el caso real del trabajo del fiscal Julio César Strassera (Darín) y su equipo en el célebre Juicio a las Juntas Militares que habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados.

La cinta de Mitre competirá con las producciones All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), The Quiet Girl (Irlanda) y EO (Polonia).