Premios Emmy 2025: Estas son las series con más nominaciones de la noche

La ceremonia de 2025 promete un duelo cerrado entre cuatro de las producciones más comentadas del año.

(CNN) — Con tantas series disponibles hoy en día, no es raro no estar al día con todas las producciones más destacadas. A pocas horas de la ceremonia de los 77º Premios Primetime Emmy, estos son algunos de los programas que lideran la lista de nominaciones:

Severance encabeza con 27 nominaciones. Adam Scott protagoniza este thriller psicológico de ciencia ficción que reflexiona sobre la cultura corporativa contemporánea.

The Penguin suma 24 nominaciones. Colin Farrell retoma y expande su papel de 2022 en The Batman, encarnando al icónico mafioso en una serie que explora los bajos fondos criminales de Gotham City.

The Studio acumula 23 nominaciones. El actor y creador Seth Rogen lidera esta comedia irreverente sobre los entresijos de la industria del entretenimiento, con invitados de peso que interpretan versiones de sí mismos.