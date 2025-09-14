Cultura premios emmy

Premios Emmy 2025: Estas son las series con más nominaciones de la noche

14.09.2025

La ceremonia de 2025 promete un duelo cerrado entre cuatro de las producciones más comentadas del año.

(CNN) — Con tantas series disponibles hoy en día, no es raro no estar al día con todas las producciones más destacadas. A pocas horas de la ceremonia de los 77º Premios Primetime Emmy, estos son algunos de los programas que lideran la lista de nominaciones:

  • Severance encabeza con 27 nominaciones. Adam Scott protagoniza este thriller psicológico de ciencia ficción que reflexiona sobre la cultura corporativa contemporánea.

  • The Penguin suma 24 nominaciones. Colin Farrell retoma y expande su papel de 2022 en The Batman, encarnando al icónico mafioso en una serie que explora los bajos fondos criminales de Gotham City.

  • The Studio acumula 23 nominaciones. El actor y creador Seth Rogen lidera esta comedia irreverente sobre los entresijos de la industria del entretenimiento, con invitados de peso que interpretan versiones de sí mismos.

  • The White Lotus también registra 23 nominaciones. En su tercera temporada, la serie antológica de Mike White ambientada en lujosos resorts sigue diseccionando las dinámicas sociales y de poder, con especial énfasis en satirizar a las élites.

