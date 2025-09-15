Premios Emmy 2025: Adolescence, The Pitt y The Studio fueron los grandes ganadores de la noche

“The Studio” estableció un récord histórico al ganar 13 premios en una sola edición.

(CNN) — Los 77º Premios Emmy se entregaron este domingo y tres producciones se llevaron los principales reconocimientos de la televisión estadounidense.

Adolescence ganó el premio a mejor serie limitada.

The Pitt fue coronada como mejor serie dramática.

The Studio batió un récord al lograr 13 premios en una sola noche, el mayor número de victorias para una comedia en la historia de los Emmy.

Principales ganadores por categoría

Mejor serie dramática: The Pitt

Mejor actriz protagónica en drama: Britt Lower (Severance)

Mejor actor protagónico en drama: Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actor de reparto en drama: Tramell Tillman (Severance)

Mejor actriz de reparto en drama: Katherine LaNasa (The Pitt)

Mejor serie de comedia: The Studio

Mejor actriz protagónica en comedia: Jean Smart (Hacks)

Mejor actor protagónico en comedia: Seth Rogen (The Studio)

Mejor actriz de reparto en comedia: Hannah Einbinder (Hacks)

Mejor actor de reparto en comedia: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

Mejor serie limitada: Adolescence

Mejor actor protagónico en serie limitada: Stephen Graham (Adolescence)

Mejor actriz protagónica en serie limitada: Cristin Milioti (The Penguin)

Mejor actor de reparto en serie limitada: Owen Cooper (Adolescence)

Mejor actriz de reparto en serie limitada: Erin Doherty (Adolescence)

Mejor reality/competencia: The Traitors

Mejor talk show: The Late Show with Stephen Colbert

Mejor especial en vivo: SNL50: The Anniversary Special

Mejor programa de variedades guionado: Last Week Tonight