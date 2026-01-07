Cultura premios caleuche

Premios Caleuche 2026: Tomás Alzamora propone visibilizar a los “actores naturales”

Por CNN Chile

07.01.2026 / 21:37

El director de la película Denominación de Origen, Tomás Alzamora, planteó la posibilidad de que los Premios Caleuche consideren una categoría dedicada a los “actores naturales”, quienes no pudieron acceder a una formación académica, pero cuentan con talento sobre las tablas y en el cine.

En la antesala de los Premios Caleuche 2026, que se realizarán el 1 de febrero, el director de la película Denominación de Origen, Tomás Alzamora, planteó un debate sobre la consideración de talentos actorales que están fuera de la academia.

Esto, luego de que se dieran a conocer los nominados de la ceremonia a través de la plataforma Chileactores.

“Ninguna nominación para nuestros actores de Denominación de Origen en los Premios Caleuche es porque no tienen estudios formales”, publicó en su cuenta de X.

Sobre su publicación en la red social, aclaró en The Clinic que se trataba de “un chiste” y que “era para batallar, para llorar y para los bots, para eso nomás”.

Sin embargo, sostuvo que su comentario “no es nada contra los premios, solo que quizás abran un poquito la mirada, y no tanto la institución. Que también miren a los muchas veces marginados”.

Los secretos tras Denominación de Origen, la película sobre la longaniza de San Carlos que revolucionó los cines del país

“El tío Lelo es un campesino, DJ Fuego es un emprendedor y el abogado (Peñailillo) es un abogado local, pero igual están bajo una estructura narrativa. La película no es un documental; ellos trabajan con un guion, entonces están haciendo un trabajo actoral”, detalló.

Finalmente, propuso que Chileactores pueda considerar, a largo plazo, una categoría dedicada a “actores naturales, que a lo mejor no tuvieron acceso a poder estudiar”.

