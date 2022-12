“Estoy muy feliz de estar aquí en Santiago con ustedes” , dijo en español el intérprete de Sing Of The Times.

Harry Styles entró al escenario en medio de gritos y alaridos de emoción, los que crecieron cuando interpretó las primeras canciones; Music for a sushi restaurant, Golden y Adore You .

El artista interpretó nostálgicamente el éxito de One Direction, What Makes You Beautiful, y un breve guiño musical a la canción de Violeta Parra, Gracias a la Vida, en la intro de su sencilloLate Night Talking.

Luego, Styles cantó Watermelon Sugar y Love of My Life, no sin antes interpretar una emotiva versión de Songbird, de Fleetwood Mac, en honor a la reciente fallecida Christine McVie, vocalista del grupo.

Tocaron Gracias a la vida de Violeta Parra antes de LTN 🥺 #LoveOnTourSantiago pic.twitter.com/1iZXgmCwYe — Harry Styles Chile 🇨🇱 (@stylesharry_cl) December 2, 2022

Uno de los shows más esperados en el país terminó de la mejor forma con Sign of the Times, Kiwi y As It Was, el que fue uno de los hits más escuchados de este año. En medio de una lluvia de aplausos, el artista se despidó de sus emocionados fans en Chile.