Cuando me plantearon la pregunta, preferí dar un paso atrás y lanzar otra: ¿siguen importando los Oscar?

Desde antes de la pandemia incluso me he distanciado del cine, reflejado en detalles como no haber visto la edición del año pasado.

No recordaba cómo fue, qué películas estuvieron nominadas, cuáles ganaron.

Pero repensé la pregunta: ¿Por qué nos siguen importando los Oscar en tiempos de pandemia? Y recordé una sensación infantil de cuando iba al cine en familia, el momento en que entrábamos en busca de buenos asientos entre pasillos oscuros, para acomodarse y esperar que no haya mucho desconocido bullicioso al rededor.

Eso era ir a disfrutar el cine y en algún momento vería cuál de todas era, según ellos, la mejor.

Este año la pandemia del coronavirus ha significado que, a pesar de los protocolos cumplidos por todas las salas, tenga una aversión a ir a meterme a un espacio cerrado entre personas que desconozco. Pero obviamente anhelo volver a esas salas, ver películas que te dejen pensando, ver películas malas, ver películas para pasar el rato.

Contraria a mi pesimista visión, Isabel Orellana, presidenta de la Asociación de Productores Independientes de Chile (API) y programadora del FIC Valdivia, cree que la 93° edición de los Oscar “es la entrega de premios más relevante que nunca, pues es una celebración del arte cinematográfico y sus distintos oficios y trabajadores que hoy están en una grave crisis a nivel mundial”.

Y claro, como espectador sólo reparé en el producto final, la película, esa que este año no me llevó a esperar con ansias esta premiación. Pero hay mucho más, está la industria, hoy golpeada duramente por una pandemia que detuvo toda una maquinaria.

En esa misma línea, Christián Ramírez, periodista y crítico de cultura, expresa que con esta ceremonia “la industria está tratando de ofrecer una imagen fuerte, unida y coherente en un momento de crisis absoluta para ellos”.

“No debe haber sido fácil para una máquina de generar estrenos, películas, contenido y comunicación, tener que enfrentarse a un escenario en que las películas que creaste no pueden llegar a las salas. O no tener las ganancias que habías proyectado dos o tres años antes, cuando diste luz verde al proyecto. En ese sentido, los Oscar son vitales a la hora de que la industria dé la cara y diga ‘contra viento y marea, estamos aquí’“, afirma Christián.

Esta 93° edición podría, entonces, ser más bien un nuevo punto de partida, una oportunidad para, así como yo puedo reencantarme con el séptimo arte, quienes viven de esto pueden ver que una instancia simbólica no ha caído.

María Paz Peirano, académica y especialista en festivales de cine de la Universidad de Chile, ve que existe una importancia natural en esta premiación que sobrepasa el cruzar o no una pandemia. “Son relevantes para la industria cinematográfica en general, independiente de la pandemia o no. Todos los premios y eventos cinematográficos, así como los eventos televisivos, son importantes porque le otorgan prestigio y valor cultural a una obra”, asegura.

En este caso, María Paz recoge la cualidad que define a los festivales de premiación a esta industria en particular, que es el reconocer piezas artísticas en cuanto a un valor que no se transa en moneda local: el prestigio.

“No depende solamente de cuánto cuesta o de una calidad objetiva o de que satisfaga una necesidad, si no que depende del reconocimiento que tiene. Y esto porque vamos a optar por consumir, ver o no esta película, en base a los referentes culturales que tengamos sobre ella”, añade María Paz.

Y los premios Oscar son el centro del cruce cultural en el mundo. Esto se traduce en que sea una importante instancia para países donde la industria cinematográfica no goza de los niveles de producción con los que cuenta Hollywood, pues quedarse con la estatuilla inmediatamente significaría dar un paso gigantesco en términos de prestigio.

Esto nos lleva, por su puesto, a la principal razón por la que alguien en Chile debiera ver la premiación: la nominación de El agente topo, documental dirigido por Maite Alberdi y que busca convertirse en la mejor cinta de la categoría este 2021.

“Tenía miedo de los cánones del documental gringo y entrar con una película más vanguardista”, dijo Maite Alberdi, directora del documental, en entrevista con CNN Chile. Pero cuando es la vejez, algo que trasciende a toda la humanidad, lo que estamos viendo, era más bien difícil que no la incluyeran.

A Maite Alberdi la conocí a través de La Once (2014), una historia genial que delataba un tiempo inagotable que es esa reunión tomando once, que retratado en las distintas mujeres permanecía estancado. La interpretación de la realidad de las cinco era otro elemento que no dejaba de llamar mi atención. Por ello tengo expectativas para El agente topo.

Y en su camino a la consagración claramente están los Oscar.

En esa línea, Isabel menciona que El agente topo es una las cintas que mezcla y juega con sus herramientas cinematográficas para crear una historia audiovisual diferente y novedosa, principal credencial para explicar una compleja nominación. “Veo una consolidación de las narrativas híbridas, distantes del estándar hollywoodense. Hoy esa diversidad está en peligro y espero que los premios le otorguen un reconocimiento“, señala.

“Los premios desde el centro lo que hacen no es sólo darle prestigio a esa película, sino que permitirle entrar a otro mundo al que no habría entrado si no hubiera pasado por ahí. Son ritos de paso“, agrega por su parte María Paz.

Ese momento que es la ceremonia de entrega de premios logra reunir el séptimo arte de los distintos países, donde las diversas realidades pueden proyectarse en un mercado ajeno al propio. Ese centro mundial que son los premios de la Academia no es algo garantizado, por lo que apreciarlo en tiempos de pandemia no estaría demás.

La simple nominación, menciona la especialista en festivales de cine, significa un salto para Maite Alberdi y al equipo detrás de El agente topo y, eventualmente, a todo un país.

Y claro, con eso en mente, difícilmente me pierdo esta edición de los Oscar.

La ceremonia de los premios Oscar será emitida por Chilevisión este domingo 25 de abril a las 20:00 horas con la conducción de Jean Phillipe Cretton.