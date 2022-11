Políticos y celebridades reaccionaron a la muerte del cantautor cubano Pablo Milanés a los 79 años en Madrid, España.

El intérprete de Yolanda y El breve espacio en que no estás enfrentó durante varios años una enfermedad oncohematológica, cáncer que disminuye la respuesta inmunológica.

Tras conocerse la noticia de su deceso, varias figuras enviaron mensajes de condolencias a su familia y despidieron al cantautor.

Mira aquí las despedidas a Milanés:

Nos deja Pablo Milanés, tremendo artista, propulsor de la Trova y, sin duda, un músico excepcional. Desde Chile nuestras condolencias a su familia, amigos y seguidores! pic.twitter.com/s1x5znvxDF — Daniel Jadue (@danieljadue) November 22, 2022

Adiós Pablo Milanés, aliado de los oprimidos, hermano de todos los pueblos de América Latina, gran amigo de Chile. pic.twitter.com/339MYnF1AU — Gonzalo Winter 🌳🇨🇱 (@gonzalowinter) November 22, 2022

Verso favorito de Pablo Milanés?

Parto yo: ¿Donde estarán los amigos de ayer? La novia fiel que siempre dije amar…. — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) November 22, 2022

“Todavía yo no sé si volverá

Nadie sabe, al día siguiente, lo que hará.

Rompe todos mis esquemas

No confiesa ni una pena

No me pide nada a cambio de lo que da” Adios Pablo Milanés. #PabloMilanes #QEPD — Claudio Fuentes S. (@profeclaudio_cl) November 22, 2022

Ha muerto Pablo, leemos al despertar este martes en #Rusia y el dolor llega con la noticia. Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos. Voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. Mis condolencias a su viuda e hijos, a #Cuba. pic.twitter.com/fZzJ0mqb1V — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 22, 2022

Duele la muerte de Pablo Milanés. Nos queda su bella música y letras y el hasta siempre. …Todavía yo no sé si volverá, Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas⁰No confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que dá… pic.twitter.com/P8B8ImKA9u — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 22, 2022

¡Adiós, Pablo Milanés! Icono de la trova latinoamericana. pic.twitter.com/fuEfe49gw2 — UNAM (@UNAM_MX) November 22, 2022

Pablo Milanés ,siempre con nosotros .Descanse en paz . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 22, 2022

Pisaremos las calles nuevamente y lloraremos a los ausentes en tu nombre. La música de Pablo Milanés estará siempre con nosotros. Puso voz a la vida y a los sentimientos de toda una generación. Eternamente en nuestra memoria. pic.twitter.com/Fh1AT7h5Su — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 22, 2022

Partió un gran compositor, maravilloso cantante y extraordinario amigo; PABLO MILANÉS, así, con Mayúsculas. Te vamos a extrañar Querido Pablo. Buen viaje. Te abrazaré y te cantaré siempre 😢

Tania Libertad y Pablo Milanes – El Primer Amor https://t.co/mVjK40Yxpd vía @YouTube pic.twitter.com/j62jcRnR5J — Tania Libertad (@tanialibertad01) November 22, 2022

Retornarán los libros las canciones

Que quemaron las manos asesinas

Renacerá mi pueblo de su ruina

Y pagarán su culpa los traidores Pablo Milanés cantando a Miguel Enríquez, al pueblo de Chile y a los pueblos del mundo… Hasta siempre ✊ pic.twitter.com/tfqZUi7eAz — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 22, 2022

Pablo Milanés ha compuesto, verso a verso, la canción de nuestras vidas. Trovador de la belleza, memoria de todos los amores. Su voz diáfana, libre, nos legó una poética y una ética de lo esencial y lo pequeño. Hoy, Pablo, vuelas de tu isla amada a nuestro corazón por siempre 💜 pic.twitter.com/k0wjklJ9mW — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) November 22, 2022