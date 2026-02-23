Pet Shop Boys marcarán un hito técnico de 20 toneladas en Viña 2026: Por primera vez intervienen la escenografía oficial de la Quinta

A horas del debut del dúo británico en el festival, la organización afina los detalles de un montaje sin precedentes: por primera vez en 65 años, la escenografía oficial será intervenida para instalar una pantalla "mesh" de seis metros, parte central del Dreamworld Tour.

La segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026 se prepara para recibir a Pet Shop Boys, pero el debut del dúo británico ya marca un hito antes de subir al escenario.

Por primera vez en 65 años de historia, la escenografía oficial de la Quinta Vergara será intervenida exclusivamente para un artista. El motivo responde a las exigencias del Dreamworld Tour, la gira que el dúo presentará esta noche y que incluye una pantalla tipo “mesh” transparente de seis metros, parte esencial del diseño escénico.

Los detalles del montaje

Según reportó T13, el director ejecutivo del certamen, Daniel Merino, explicó que el show de Neil Tennant y Chris Lowe “está basado solamente en tecnología” y requiere 20 toneladas de equipamiento que impactan directamente en la estructura del escenario.

La producción, a cargo de Bizarro y Mega, trabaja contrarreloj para instalar una estructura que deberá ser montada y retirada en minutos durante la transmisión en vivo, sin ensayo general para el desmontaje. Las negociaciones para traer al dúo se extendieron por dos años, con el desafío de adaptar un espectáculo diseñado para grandes arenas a la lógica televisiva del festival.