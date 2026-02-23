Pet Shop Boys debutan en Viña 2026: Las particulares exigencias del dúo británico para su show en la Quinta Vergara

Más allá del despliegue técnico que requiere su Dreamworld Tour, la banda solicitó una serie de condiciones para su estadía, desde dietas especiales hasta infusiones, detalles que forman parte del backstage del certamen.

Esta noche, el dúo británico de synthpop Pet Shop Boys abre la segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026 con un show que promete estar a la altura de los grandes espectáculos internacionales.

Sin embargo, la presencia de artistas de su calibre no depende solo de acuerdos económicos, sino también de un detallado rider con exigencias para garantizar una estadía cómoda y adecuada para su equipo.

Los detalles del camarín

Según reportó Mega, entre las peticiones del dúo compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe figuran dietas especiales, variedad de té, jengibre y miel, elementos que aseguran el cuidado vocal y el bienestar durante su paso por el festival.

Estas solicitudes se suman al complejo despliegue técnico que requirió modificar por primera vez la escenografía de la Quinta Vergara para instalar una pantalla “mesh” de seis metros, parte esencial del Dreamworld Tour.