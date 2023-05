El filme Los colonos, del chileno Felipe Gálvez, recibió este sábado el premio Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci), de la crítica internacional.

Los Colonos es una ficción histórica que transcurre entre 1901 y 1908 en Tierra del Fuego. Toma elementos del western, el cine de aventuras y el thriller político para abordar la colonización de la Patagonia, el genocidio Selk’nam y el mestizaje.

La película chilena fue galardonada por su “narración hábil, que arroja luz sobre los conflictos sociopolíticos de la historia de la colonización de América Latina, demasiado a menudo silenciados, y su acercamiento preciso al tema por la fuerza y la precisión de su dirección”, precisa el fallo.

Gálvez mostró su felicidad tras recibir un premio que es el primero para una película chilena en la historia del festival de Cannes, además resaltó que su filme es “difícil, de una belleza particular, pero ruda“.

Es una película que genera “controversia y debate”, por lo que veía difícil conseguir un premio en esta edición del Festival.

