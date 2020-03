VIDEO RELACIONADO – Artistas dan conciertos en casa en medio de coronavirus (01:29)

Siete años tuvieron que pasar para que Pearl Jam volviera con nuevo material de estudio. Hablamos de Gigatron, el onceavo disco de la legendaria banda y que tuvo su estreno este viernes.

En total son 12 nuevas canciones las que el conjunto liderado por Eddie Vedder ha lanzado esta jornada, de las que ya conocíamos Superblood Wolfmoon y Quick Escape, las que representan la sonoridad clásica del grupo de Seattle, y la curiosa Dance of the Clairvoyants, con una marcada base ochentera y sonoridad funky.

Gigatron llega tras el criticado Lighting Bolt (2013), disco que no fue tan bien recibido ni por la crítica ni sus seguidores, pero que no impidió a los estadounidenses seguir vigentes involucrándose durante los últimos años con problemáticas sociales como condenando las agresiones machistas y al propio presidente Donald Trump, por lo que nunca se han desaparecido del todo.

Y es justamente este ánimo el predominante en el disco, donde el discurso social y político está presente, aunque con espacio para ciertos respiros, como el mencionado single o la balada Comes then Goes, muestras de un intento de darle un aire fresco -aunque nada radical- al álbum gracias a la incorporación de Josh Evans en la producción, dejando de lado a Brendan O’Brien, con quien colaboraron en seis oportundiades.

Mientras que Never Destination y Who Ever Said son dos muestras del clásico poder rockero de Pearl Jam a sus anchas y que han mantenido, con sus altos y bajos, por 30 años, desde 1990 hasta 2020

