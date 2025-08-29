Paul Vásquez, “El Flaco”, adelanta su retiro del humor: “30 años ya es suficiente”

El comediante chileno de 57 años dio a conocer sus deseos de poner fin a su carrera en el espectáculo para dedicarse a la salud, tras titularse como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS).

Paul Vásquez anunció públicamente que pondrá fin a su carrera en el humor para dedicarse a la profesión que estudió

Conocido por más de tres décadas como “El Flaco” en el dúo Dinamita Show, Vásquez anunció entre lágrimas que planea dejar los escenarios y ejercer como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), carrera que culminó recientemente.

“Va a llegar el momento en que tengo que colgar al Flaco, así como quien cuelga los guantes o los chuteadores. Creo que voy a guardar al Flaco y ejercer como TENS”, dijo en el programa El Mediodía, de TVN.

El humorista aseguró que su intención es dar un cierre en un escenario que aún no pisa.

“Tengo el gran anhelo de hacer una linda despedida al Flaco. Me quiero despedir en un gran escenario que, en estos 30 años que llevo, nunca he estado. Me falta ese único escenario y me gustaría despedirme en El Patagual. Sería un sueño”, afirmó, aludiendo al Festival del Huaso de Olmué.

Vásquez agregó que no quiere prolongar su personaje hasta un desgaste total: “No me quiero retirar hecho añico, como, con todo el respeto que se merecen los fanáticos de Carlos Villagrán, el Quico. No quiero eso. Quiero que las nuevas generaciones me recuerden como el Flaco íntegro, que está óptimo todavía”, comentó.

El artista explicó que durante su práctica profesional logró integrar el humor con la vocación de servicio en el área sanitaria. “En la práctica, me sentí muy útil. Hice cosas y mi humor lo pude ocupar como TENS”, sostuvo.

Respecto a este giro en su vida, expresó: “El Flaco se va a retiro, creo que 30 años ya es suficiente. Quiero gastar los últimos cartuchos en esto, en entregar lo que estudié”.

Visiblemente emocionado, recordó su lucha personal y su proceso para superar las adicciones.

“Yo debería estar muerto, y lo logré. Yo debería estar muerto y mira dónde estoy. Haber avanzado, no haberme rendido. Yo debía estar muerto hace tiempo, y lo logré, avancé y voy por más”, reflexionó entre lágrimas.