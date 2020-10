Durante las últimas semanas, Paul McCartney mantuvo pendiente a sus seguidores con una serie de publicaciones misteriosas en sus redes sociales, donde lo central era el número 3. Los rumores aumentaron en los últimos días con una curiosa intervención: al reproducir las canciones de sus discos McCartney (1970) y McCartney II (1980), un dado girado en el 3 aparecía de pronto en el reproductor de Spotify.

Finalmente, este miércoles, se rompió el misterio con el anuncio oficial de McCartney III, un nuevo álbum en el que, al igual que los trabajos mencionados anteriormente, fue grabado íntegramente por el músico inglés, tocando todos los instrumentos y produciendo sus propias creaciones.

Lo especial de esta ocasión es que todo el registro se hizo en este año, aprovechando el encierro obligado por la actual crisis sanitaria por el coronavirus.

El músico inglés de 78 años cuenta en su sitio web que todo el proyecto nació tras revisitar un tema inédito de principios de los 90, When Winter Comes (coproducido con George Martin, el mítico productor de The Beatles) y que lo inspiró para dar forma a otro tema, Long Tailed Winter Bird. Ambas serán parte del álbum.

“Tenía algunas cosas en las que había trabajado a lo largo de los años, pero a veces se acababa el tiempo y quedaba a medio terminar, así que empecé a pensar en lo que tenía. Cada día, comenzaba a grabar con el instrumento en el que escribí la canción y luego gradualmente lo iba superponiendo. Fue muy divertido. Se trataba de hacer música para ti mismo en lugar de hacer música que tiene que funcionar”, asegura.

McCartney III será lanzado oficialmente el próximo 11 de diciembre en distintos formatos (CD, vinilo, vinilo rojo de edición limitada y digital). Como adelanto, ya se puede ver un spot promocional donde suena parte del sonido de este nuevo trabajo.