Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista de Oasis, pausa su gira tras ser diagnosticado con cáncer

Paul “Bonehead” Arthurs anuncia su pausa temporal en la gira mundial de Oasis por un tratamiento contra el cáncer

El guitarrista británico comunicó que se ausentará de varias fechas del tour “Oasis Live ‘25” debido a su tratamiento médico, pero aseguró que volverá para el tramo sudamericano.

Paul “Bonehead” Arthurs, cofundador de la banda británica Oasis, anunció el pasado viernes 3 de octubre a través de su cuenta de Instagram que se alejará temporalmente de la gira mundial del grupo tras ser diagnosticado con cáncer de próstata.

El guitarrista de 60 años explicó que conocía su diagnóstico desde comienzos de año y que su tratamiento ha mostrado buenos resultados. “Estoy respondiendo muy bien al tratamiento”, señaló en su publicación, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores.

Arthurs detalló que deberá ausentarse de las fechas programadas en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney, que se realizarán entre finales de octubre y comienzos de noviembre. Pese a ello, expresó su optimismo respecto a su pronta recuperación. “Estoy triste por perderme estos shows, pero me encuentro bien y estaré de vuelta a tiempo para Sudamérica”, escribió el músico.

La gira “Oasis Live ‘25” llegará a Chile el 19 de noviembre, con un concierto en el Estadio Nacional completamente agotado. Será el reencuentro de la banda con el público chileno después de 16 años, marcando uno de los hitos más esperados del regreso de Oasis a los escenarios.