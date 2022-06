Pascuala Ilabaca, de 37 años, nació en Valparaíso y se desempeña como compositora, cantante, acordeonista y pianista en su banda Fauna. La agrupación acumula 22 giras en América Latina, Estados Unidos y Europa, y la publicación de seis álbumes, tanto de homenaje a la música chilena como de autoría.

Su último EP, “Amatoria” (2021), creado con un cuarteto de cuerdas femenino, destaca por haber sido nominado a los Premios Pulsar como “Mejor Artista de Música Raíz” de este año.

Hoy, no sólo se halla en plena promoción de “Por qué se fue la paloma”, su canción más reciente —y cuyo video oficial, grabado en Limache, ya suma más de 150 mil reproducciones—, también se prepara para el inicio de una gira que contempla 24 ciudades de Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Alemania y Francia.

La creación de “Por qué se fue la paloma”

Pascuala dice que la canción nació de una larga investigación en torno al huayno y se siente “muy representada por ella”. Pese a que ya había compuesto trabajos basados en este género musical previamente, admite a CNN Chile que “este proceso fue más profundo y diferente“, tanto para sí, como para su banda.

“Con Vanessa González, que es una coreógrafa y bailarina aymara de Arica, estuvimos compartiendo en una residencia artística a la que se postuló en forma conjunta. Fue un proceso súper rico, que se vivió en colectivo con la banda y de ahí nace esta canción. Si bien, se inspira en el huayno, que es un ritmo tradicional andino, también propone una lírica desde una óptica feminista para este género, que es lo que venía haciendo yo”, explica respecto a su creación.

Busca fusionar contemporaneidad con tradición. “En el fondo, es tomar ritmos de nuestros folclores, de la música de raíz latinoamericana, y darles un contenido que habla acerca de cómo queremos vivir el amor y los afectos desde una mirada más contemporánea y feminista“.

La porteña explica que la letra busca transmitir la contradicción que el huayno le genera artísticamente.

“Me gusta mucho, pero muchas de sus letras hablan desde la metáfora de una paloma ‘abandonando’ el nido, a una amante ‘malagradecida’ o ‘desgraciada’. Me hizo querer contestar esas preguntas tan cantadas en el repertorio tradicional: ‘¿Por qué te fuiste, malagradecida? ¿Por qué me abandonas?’, y responder en mi canción escribiendo un huayno que hablara de libertad, de no dejar que otros decidan ni diseñen tu vida, de no sentirse ‘traicionera’ o ‘malagradecida’ al abandonar un nido, una relación, una tradición, un territorio, para hacer una búsqueda propia”, aclara Ilabaca.

Gira internacional por Estados Unidos, Canadá y Europa

A partir del 16 de junio, Pascuala Ilabaca y Fauna darán inicio a su tour 2022. Son 28 las fechas agendadas y entre estas, se hallan varios festivales; entre los que destacan el Montreal International Jazz Festival (Canadá), Festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs (Francia) y Festival Músicas do Mundo o FMM Sines (Portugal).

“Vamos a estar en Nueva York, Brooklyn, Chicago, Washington D.C., Portland; en universidades, en distintas instancias en ciudades que me gustan mucho, que están como muy metidas en la red musical de la cultura musical de Estados Unidos. Entonces, es importante para la banda”, asegura la artista. “Terminamos en Francia, donde tenemos un par de fechas y la última junto a Chico Trujillo“.

Sostiene que su voluntad es internacionalizar los acordes tradicionales de la música andina: “Mostrar esta cultura alternativa latinoamericana, que siento que es tan importante de visibilizar en el mundo; porque, también, una aprovecha de abrir un poco la ventana y ampliar los estereotipos que hay acerca de la música latinoamericana y de la mujer latinoamericana“.

Y entre risas, finaliza llamando a los chilenos que residan en las ciudades extranjeras de la lista a asistir a los conciertos contemplados en el tour. “Inviten a todos los primos, las primas que tengan ahí y conocidos”.

